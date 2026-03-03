SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden ve Son 16 Turu'nda Liverpool ile eşleşerek taraftarını heyecanlandıran Galatasaray, yeşil sahadaki hazırlıklarını sürdürürken masa başından gelen şok bir haberle sarsıldı.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 10 Mart Salı günü İstanbul'da konuk edeceği İngiliz devine karşı avantaj ararken, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi UEFA'nın ağır yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

JUVENTUS DEPLASMANININ FATURASI AĞIR OLDU!

UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği bu ağır cezanın ardındaki neden ise bir önceki tura dayanıyor. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda İtalyan devi Juventus ile deplasmanda oynadığı kritik karşılaşmada, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan olaylar UEFA'nın radarına takıldı.

Olayları detaylı bir şekilde inceleyen kurul, faturayı kesti ve temsilcimize tarihi Anfield Road deplasmanı için "seyircisiz oynama" (deplasman tribünü yasağı) cezası verdi.

40 BİN EURO CEZA VE ACİL İTİRAZ HAZIRLIĞI

Sarı-Kırmızılı taraftarları Liverpool deplasmanından mahrum bırakan bu kararın yanı sıra, UEFA yönetimi Galatasaray'a kulüp kasasından çıkmak üzere 40 bin Euro da para cezası kesti.

Nyon'dan gelen bu şok yaptırımların kulübe tebliğ edilmesinin ardından Galatasaray yönetimi acil durum ilan etti. Sarı-Kırmızılı kurmayların, hem deplasman yasağının kaldırılması hem de para cezasının iptali veya indirimi için kulüp avukatlarıyla birlikte itiraz dosyasını hazırlamaya başladığı ve kararı en kısa sürede temyize götüreceği öğrenildi.