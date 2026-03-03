SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz devi Liverpool ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi! Disiplin Kurulu, bir önceki turda oynanan Juventus deplasmanındaki tribün olaylarını gerekçe göstererek Sarı-Kırmızılı kulübe 40 bin Euro para cezası ve 18 Mart'taki rövanş maçı için deplasman tribünü yasağı getirdi. Galatasaray taraftarı Anfield Road'a alınmayacak. Kararın ardından Dursun Özbek yönetimi itiraz için acil olarak harekete geçti!

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden ve Son 16 Turu'nda Liverpool ile eşleşerek taraftarını heyecanlandıran Galatasaray, yeşil sahadaki hazırlıklarını sürdürürken masa başından gelen şok bir haberle sarsıldı.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 10 Mart Salı günü İstanbul'da konuk edeceği İngiliz devine karşı avantaj ararken, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi UEFA'nın ağır yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

JUVENTUS DEPLASMANININ FATURASI AĞIR OLDU!

SON DAKİKA | UEFA dan Galatasaray a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza... 1

UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği bu ağır cezanın ardındaki neden ise bir önceki tura dayanıyor. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda İtalyan devi Juventus ile deplasmanda oynadığı kritik karşılaşmada, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan olaylar UEFA'nın radarına takıldı.

Olayları detaylı bir şekilde inceleyen kurul, faturayı kesti ve temsilcimize tarihi Anfield Road deplasmanı için "seyircisiz oynama" (deplasman tribünü yasağı) cezası verdi.

40 BİN EURO CEZA VE ACİL İTİRAZ HAZIRLIĞI

Sarı-Kırmızılı taraftarları Liverpool deplasmanından mahrum bırakan bu kararın yanı sıra, UEFA yönetimi Galatasaray'a kulüp kasasından çıkmak üzere 40 bin Euro da para cezası kesti.

Nyon'dan gelen bu şok yaptırımların kulübe tebliğ edilmesinin ardından Galatasaray yönetimi acil durum ilan etti. Sarı-Kırmızılı kurmayların, hem deplasman yasağının kaldırılması hem de para cezasının iptali veya indirimi için kulüp avukatlarıyla birlikte itiraz dosyasını hazırlamaya başladığı ve kararı en kısa sürede temyize götüreceği öğrenildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Orta Doğu'da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid'e kaçırdı!SON DAKİKA | Orta Doğu'da savaş paniği: Cristiano Ronaldo özel jetiyle ailesini gece yarısı Madrid'e kaçırdı!
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Domenico Tedesco şoku büyüyor! Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Domenico Tedesco şoku büyüyor! Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
UEFA galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.