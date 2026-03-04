MAGAZİN

Filozof Atakan ortaya çıktı! Fenomen olma yolunda...

Bir dönem "Filozof Atakan" olarak bilinen Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Değişimiyle şaşırtan Filozof Atakan, kendisine bir hesap açıp içerik üreteceğini duyurdu.

10 yaşındayken sadece birkaç ayda yüzlerce felsefe kitabı okuduğunu söyleyerek Türkiye’nin gündemine giren ve “Filozof Atakan” olarak anılan Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı. Kayalar'ın son hali ve değişimi X'te gündeme geldi.

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan uzun süredir gözlerden uzaktaydı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

O dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakın incelemeye alınan ve pedagojik destek verilen Filozof Atakan şimdilerde 16 yaşında.

Filozof Atakan uzayan saçları ve değişimiyle dikkat çekerken bir video kayda aldı ve içerik üretmek için döndüğünü açıkladı. Genç isim "Uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Belirli içerikler üretmeyi planlıyorum" dedi.

Filozof Atakan olarak tanınan Atakan Kayalar fenomen olma yolunda adım atarak dikkat çekti ve sosyal medyada bir anda konuşulmaya başlandı.

