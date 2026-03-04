Filozof Atakan ortaya çıktı! Fenomen olma yolunda...

10 yaşındayken sadece birkaç ayda yüzlerce felsefe kitabı okuduğunu söyleyerek Türkiye’nin gündemine giren ve “Filozof Atakan” olarak anılan Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı. Kayalar'ın son hali ve değişimi X'te gündeme geldi.
Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan uzun süredir gözlerden uzaktaydı.
O dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakın incelemeye alınan ve pedagojik destek verilen Filozof Atakan şimdilerde 16 yaşında.
Filozof Atakan olarak tanınan Atakan Kayalar fenomen olma yolunda adım atarak dikkat çekti ve sosyal medyada bir anda konuşulmaya başlandı.
