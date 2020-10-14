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Dünya şampiyonu Japon yüzücü Daiya Seto'ya men cezası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Dünya şampiyonu Japon yüzücü Daiya Seto, yıl sonuna kadar tüm organizasyonlardan men edildi.

Dünya şampiyonu Japon yüzücü Daiya Seto'ya men cezası

Japonya Yüzme Federasyonu, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle milli takım kaptanlığını bırakan 26 yaşındaki sporcuya yıl sonuna kadar organizasyonlardan men cezası verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda yarışması beklenen Daiya Seto, 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre bireysel karışıkta bronz madalya kazanmıştı.

Japon sporcunun 200 ve 400 metre bireysel karışık dallarında 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

(AA)

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