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Dünya şampiyonu milli atlet Mizgin Ay, ameliyat edildi

24.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu milli atlet Mizgin Ay, ameliyat edildi

Dünya şampiyonu milli atlet Mizgin Ay, dizinden operasyon geçirdi.

Dizindeki sakatlık nedeniyle daha önce Eryaman Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) bir süre tedavi gören Mizgin Ay, bugün özel bir hastanede ameliyat edildi.

Milli atlet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, ameliyatım iyi geçti, iyiyim. Arayıp soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde kendimi çok daha iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Mizgin Ay, 2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanmıştı.

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