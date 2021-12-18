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Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da açılışa katıldı

18.12.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da açılışa katıldı

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da katıldığı açılışın ardından hayranlarıyla bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesinde bir bilardo salonunun açılış törenine katılan Saygıner, başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini ve severek yapılan her işin insana değer kattığını ifade etti.

Bilardo sporuna gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Saygıner, modern bilardo salonlarının artmasıyla bilardo sporunun gün geçtikçe yaygınlaştığını söyledi.

Konuşma sonrasında kısa bir şov yapan Saygıner, kendisini izlemeye gelenleri hayran bıraktı.

Daha sonra sevenleriyle bir araya gelen ve bol bol fotoğraf çektiren Saygıner, imzalı kartlarını dağıttıktan sonra etkinlikten ayrıldı.

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