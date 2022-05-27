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Dünya şampiyonu Şennur Demir, öğretmenlik yaptığı okulda coşkuyla karşılandı

27.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu Şennur Demir, öğretmenlik yaptığı okulda coşkuyla karşılandı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Şennur Demir'e, Ankara'da beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulda kutlama töreni düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen organizasyonda geçtiğimiz hafta +81 kiloda dünya şampiyonu olan Şennur, Etimesgut Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Mehter takımı eşliğinde okula giriş yapan Şennur'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilerin ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Şennur, "Burası Bartın'dan sonra ikinci evim. Şampiyona sırasında da desteklerini hissettim. Final maçımın olduğu gün öğrenciler video çekip gönderdi. Bu video beni çok gururlandırdı. Ben de bu okulun bir parçası olduğuma inanıyorum. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar daha çok küçük. Ben bu başarıyı 39 yaşında başardıysam onlar da yapabilir ileride. Burada sanata, spora, bilime, müziğe yeteneği olan çocuklar var. Bu çocukların önünü açarsak ve onlara fırsat verirsek çok güzel başarılar gelir." diye konuştu.

Şennur Demir, boks hayatını bitirmediğini de dile getirerek, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra son noktayı koyacağım." şeklinde sözlerini tamamladı.

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