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  4. 'Dünya Şampiyonu' sporcumuzdan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuzdan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

19.10.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk ve Kazak sporcular arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Kendi klasmanında 'Dünya Şampiyonu' olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan, ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla cevap verdi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlıyan'dan yanıt gecikmedi.

Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

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