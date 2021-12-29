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  4. Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde ipi göğüsleyen ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Razgatlıoğlu, spor ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın Yıkamadığı Hayaller" ve "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", haberde ise Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarına oy verdi.

Razgatlıoğlu, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

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