Dünya Snooker Şampiyonası'nda görülmemiş eylem! Bilardo masasını atlayıp turuncuya boyadılar, izleyenler şaştı kaldı

15 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Şampiyonası ile sona erecek Snooker sezonunda heyecan İngiltere'nin Sheffield kentinde bulunan Crucible Theatre'da sürdü.

OYUNU YARIDA KESTİLER

Akşam saatlerin oynanan ve binlerce taraftarın izlediği snooker mücadelesinde iki Just Stop Oil destekçisi bir anda bilardo masasına atlayarak oyunu yarıda kesti.

İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Çift, güvenlik tarafından çıkarılmadan ve tutuklanmadan önce masaları turuncu toz boyayla kaplarken, izleyenler şaşkına döndü.

STOP OIL NEDİR?

Stop Oil, Birleşik Krallık'ta bir çevre aktivisti grubudur. Grup, sivil direnişi ve doğrudan eylemi kullanarak, İngiliz hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırmasını ve üretimini durdurma taahhüdünde bulunmasını hedeflemektedir.





