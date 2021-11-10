Dünya Türkmenler Birliğinden Büyük Önder Atatürk'ü anma programı

Dünya Türkmenler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Dünya Türkmenler Birliği Atatürk Türkmen Otağı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kentteki üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin de katıldığı programda eski Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ABTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Gül konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı kaftan giyip geleneksel yöntemle pişirilen Türkistan pilavını karıştırarak birlik, beraberlik ve bereket temennisinde bulundu.



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