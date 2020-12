Dünya üçüncüsü ADÜ öğrencisi Arslan, Rektör Aldemir ile görüştü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkarak Dünya 3.’sü olan Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Cengiz Arslan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Dünya üçüncüsü unvanını alarak bronz madalyayı almaya hak kazanan Cengiz Arslan, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi gerçekten sporcuya çok değer veren bir üniversite. Birçok şampiyonun yetişmesinde büyük emeği vardır ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Üzerimizde büyük katkıları olan başta Üniversitemiz Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal’a, ilk antrenörüm Nuri Tunç hocama, üzerimde emeği olan tüm hocalarıma ve her an anımda yanımda olan eşime teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Şampiyonlukları, Gençler Avrupa Şampiyonluğu, U23 Avrupa ikinciliği, U23 Avrupa Dünya Şampiyonluğu üçüncülüğü, Büyükler Avrupa ikinciliği, Üniversitelerarası Dünya üçüncülüğü, Büyükler Dünya üçüncülüğü başarılarına sahip olan Cengiz Arslan, Belgrad’da gerçekleşen şampiyonada ADÜ’yü ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan ve halen okumakta olan tüm öğrencilerin başarılarını yakından takip ettiklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, “Öğrencilerimizin her biri bizim gurur kaynağımız. Ulusal ve uluslararası başarıları ile Üniversitemizi başarıyla temsil ediyorlar. Cengiz Arslan’ı ve diğer tüm öğrencilerimizi tebrik ederim yolları açık olsun” dedi.

Cengiz Arslan’ın Belgrad’da gerçekleşen şampiyonada uluslararası alanda bayrağımızı dalgalandırmasının ADÜ ve ülkemiz adına gurur verici olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi ‘Şampiyonların Okulu’ olarak anılıyor Cengiz gibi gurur duyduğumuz birçok başarılı öğrencimiz var. Bu başarılar spora verdiği önemin adeta bir göstergesi ve bu başarılara şahit olmak bize güç ve gurur veriyor” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in, Cengiz Arslan’ı tebrik ederek başarılarının devamını dilediği ziyaret, Arslan’a Üniversite hediyeliklerini vermesi ile son buldu.