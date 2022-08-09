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Dünyaca bilinen dizi ve filmler ağustosta TV+’ta

09.08.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca bilinen dizi ve filmler ağustosta TV+’ta

İSTANBUL (AA) - Dijital televizyon platformu TV+, ağustos ayında da seyircileri dünyaca bilinen yapımlarla buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, bu ay da güncellediği yeni içeriklerini seyircilerle buluşturuyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği dizi ve filmleri portföyüne eklemeye devam eden platforma ağustos ayında eklenen filmler arasında Whiplash, The Vice, Kelebekler, Mustang, Foxcatcher Takımı, The Night Clerk, The Sisters Brothers, Sicario, Sicario 2: Soldado, Handmaiden bulunuyor.

Platformda bu ay yayına giren diziler arasında ise factual dizi From Scratch ve belgesel dizi Who Is Ghislaine Maxwell izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca TV+'ta bu ay çocuk izleyiciler için YouTube’da milyonların beğeniyle izlediği Talking Tom and Friends, 4 sezon toplam 104 bölümüyle yayında olacak.

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