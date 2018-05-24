SPOR

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, aynı anda 2 kadınla birden evlenecek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun aynı anda iki kadınla evleneceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Ronaldinho'nun kardeşi, düğüne bile gelmeme kararı aldı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho'yla ilgili gündeme damga vuracak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan habere göre Ronaldinho aynı anda iki kadınla birden evlenecek.

Kız kardeşi karşı çıkıyor

1 / 4

Sambacı'nın Ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile nikah masasına oturacağı belirtildi. İki kadının aralıktan bu yana Ronaldinho'nun Rio de Janeiro'daki lüks evinde beraber kaldıkları ve iyi anlaştıkları kaydedildi. Beatriz ile 2016'dan bu yana birlikte olan Ronaldinho, Priscilla ileyse daha önceki yıllardan tanışıyor.

Sambacı'nın Ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile nikah masasına oturacağı belirtildi. İki kadının aralıktan bu yana Ronaldinho'nun Rio de Janeiro'daki lüks evinde beraber kaldıkları ve iyi anlaştıkları kaydedildi. Beatriz ile 2016'dan bu yana birlikte olan Ronaldinho, Priscilla ileyse daha önceki yıllardan tanışıyor.
2 / 4

Brezilyalı yıldızın ikiliye 1500 sterlinlik bir hediye çeki verdiği de gelen haberler arasında. Hatta son seyahatlerinde onlara aynı parfümü hediye etmiş. Ocak ayında ikiliye aynı anda evlilik teklif eden Ronaldinho özel bir törenle de dünya evine girecek. Yıldız ismin kız kardeşi Deisi ise bu duruma karşı çıkıyor. Deisi düğüne katılmayacağını çoktan bildirdi. Düğünde Ronaldinho'nun komşusu ünlü müzisyen Jorge Vercillo sahne alacak. Yine birçok ünlü ismin düğüne gelmeleri bekleniyor. Mart ayında Japonya'ya giden Ronaldinho burada ikiliye videolarını paylaşmıştı.

Brezilyalı yıldızın ikiliye 1500 sterlinlik bir hediye çeki verdiği de gelen haberler arasında. Hatta son seyahatlerinde onlara aynı parfümü hediye etmiş. Ocak ayında ikiliye aynı anda evlilik teklif eden Ronaldinho özel bir törenle de dünya evine girecek. Yıldız ismin kız kardeşi Deisi ise bu duruma karşı çıkıyor. Deisi düğüne katılmayacağını çoktan bildirdi. Düğünde Ronaldinho'nun komşusu ünlü müzisyen Jorge Vercillo sahne alacak. Yine birçok ünlü ismin düğüne gelmeleri bekleniyor. Mart ayında Japonya'ya giden Ronaldinho burada ikiliye videolarını paylaşmıştı.
3 / 4

İsmini vermek istemeyen bir kaynak Priscilla'nın ailesinin durumdan rahatsız olduğunu bildirdi:

İsmini vermek istemeyen bir kaynak Priscilla'nın ailesinin durumdan rahatsız olduğunu bildirdi:
4 / 4

"Çok üzgünler çünkü Priscilla'ya verilen her hediyeninin aynı zamanda diğer kadına da verildiğini öğrenmişler. Priscilla da içinde bulunduğu durum nedeniyle işinden kovulmak üzere." (AJANSSPOR)

"Çok üzgünler çünkü Priscilla'ya verilen her hediyeninin aynı zamanda diğer kadına da verildiğini öğrenmişler. Priscilla da içinde bulunduğu durum nedeniyle işinden kovulmak üzere." (AJANSSPOR)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldinho Priscilla Coelho Beatriz Souza

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Fikret Orman'dan flaş Demba Ba açıklaması

Fikret Orman'dan flaş Demba Ba açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
niye görülmesin herkes gayri resmi yapıyor zaten adam resmiyete dökmüş ne var bunda :))
bu da parayı bulunca kendini bozanlardan. ama zamanında iyi oynadı barcelonada hakkını vermek lazım.
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Monaco manşetleri

Fenerbahçe - Monaco manşetleri

Gazete manşetleri (17 Temmuz)

Gazete manşetleri (17 Temmuz)

16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)

16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)

Gazete manşetleri (15 Temmuz)

Gazete manşetleri (15 Temmuz)

Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama

Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama

EURO2016'nın en kötü 11'i

EURO2016'nın en kötü 11'i

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.