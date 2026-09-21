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Dünyaca ünlü futbolcu Granit Xhaka'dan koronavirüs itirafı geldi!

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti.

Dünyaca ünlü futbolcu Granit Xhaka'dan koronavirüs itirafı geldi!
Emre Şen
Granit Xhaka

Granit Xhaka

İSV İsviçre
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sunderland
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Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok şey yazıldı. Bununla ilgili olarak şahsen açıklama yapmak istiyorum. Covid-19 aşısıyla bağlantılı olarak o dönemde kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyor ve ciddi endişeler taşıyordum. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum." ifadelerini kullandı.

AŞI ONAYI SATIN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

33 yaşındaki oyuncu, "Bu yoğun duygusal durum içinde, açıkta kalan sorularımı öngörülen yollardan çözmek yerine bir aşı belgesi, aşı onayı satın aldım. Bugün bunun doğru bir yol olmadığını açıkça görüyorum. Bir hataydı. Bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum, olayın aydınlatılması sürecine dahil oluyor ve yetkili makamlarla tam anlamıyla işbirliği yapıyorum." bilgisini verdi.

Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılmıştı. İsviçreli futbolcunun aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu belirtiliyor. Futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Granit Xhaka
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