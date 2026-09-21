Futbolculuk kariyerini noktalamıştı! Necip Uysal'dan şaşırtan karar

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve kariyerinin tamamına yakınını siyah-beyazlı forma altında geçiren Necip Uysal, futbolculuk sonrasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki eski kaptan, antrenörlük kariyerine adım atmak için kursa başladı.

KURSA BAŞLADI

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Necip Uysal, aktif futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik adamlık yolunda ilk adımını attı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen eski futbolcunun antrenörlük kursuna başladığı öğrenildi.

Kariyerinin büyük bölümünde Beşiktaş formasını terleten Necip Uysal, saha içerisindeki tecrübesini bu kez teknik ekibin bir parçası olarak aktarmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN EN FAZLA FORMA GİYEN İSMİ

Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla önemli başarılara imza attı. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlılarla 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen oyuncuları arasında bulunan Necip, Avrupa kupalarında da kulüp adına en çok sahaya çıkan futbolculardan biri oldu. Eski kaptan, aynı zamanda siyah-beyazlı takımda en uzun süre kaptanlık yapan isimler arasında yer aldı.