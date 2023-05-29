Dünyaca ünlü futbolcu, takım arkadaşına ırkçılık yapan taraftarı yumrukla bayılttı!

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 34. ve son haftasında Twente, Ajax'ı konuk etti. De Grolsch Veste'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Twente oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ugalde, 51. dakikada Pleguezuelo ve 75. dakikada Cerny kaydetti. Ajax'ın tek sayısı ise 31. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Twente, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 64 yaparak sezonu 5. sırada tamamladı. Üç maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ajax ise 69 puanda kalarak sezonu 3. sırada noktaladı.

Karşılaşmanın ardından yaşanan olay ise hem sosyal medyanın hem de dünya futbolunun gündemine oturdu.

TARAFTARDAN IRKÇILIK

Bir Twente taraftarı, Ajax'ın 21. yaşındaki futbolcusu Brian Brobbey'e ırkçı hareketlerde bulunarak yakışıksız bir davranış sergiledi.

YUMRUKLA BAYILTTI

O esnada takım kaptanlarından Steven Berghuis, bu olaya şahitlik etti ve kayıtsız kalamadı. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşını incitici bir davranışta bulunan taraftarı yumruk atarak bayılttı.

Berghuis'in yumruğu sonrasında taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken; bir görevli, yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştı.

Deneyimli oyuncu, yumruk attığı taraftara bir süre söylenerek takım otobüsüne bindi.



