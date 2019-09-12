Dünyaca ünlü futbolcular boşta kaldı

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü birçok futbolcu, Avrupa'da sona eren yaz transfer döneminde kulüp bulamadı.

Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ilerleyen yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı futbolcular, yaz transfer döneminde istedikleri kontratları bulamadı.

Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle kendisine kulüp bulamayan oyuncular arasında Fransız Hatem Ben Arfa, Fildişi Sahilli Wilfried Bony, Kolombiyalı Fredy Guarin, Japon Keisuke Honda, Portekizli Fabio Coentrao ve İtalyan Ignazio Abate gibi birçok futbolcu bulunuyor.

ADLARI TÜRK KULÜPLERİYLE ANILANLAR

Son yıllardaki transfer dönemlerinde adı birçok kez Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, yeni sezon için kendisine kulüp bulamadı.

Fransa Milli Takımı formasını 15 kez giyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 sene Paris Saint-Germain'de (PSG) oynadıktan sonra geçen yıl Rennes'le 1 sezonluk sözleşme imzalamıştı.

Kariyeri boyunca 388 maça çıkan Ben Arfa, 73 gol attı ve birçok gol pası verdi.