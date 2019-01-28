Dünyaca ünlü isimleri daha ünlü olmadan tanıyan 10 insan

"Ünlüler de insan" kalıbına muazzam örnek olan bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Gemişte bazı ünlü isimler daha ünlü değilken de bir hayatları vardı elbette...

İnsanlar da bunu kanıtlamak adına, eskiden bu ünlülerle birlikte olan ya da arkadaş olan aile üyelerinin fotoğraflarını paylaşmış.

Gelin hep birlikte bu nostaljik fotoğraflara bakalım:

Leonardo di Caprio’nun ailemle çekilmiş fotoğraflarını buldum. Eskiden teyzemle çıkıyormuş!

Annem eskiden Matt Le Blanc’le sevgiliymiş ve sonunda beraber çekilmiş bir fotoğraflarını buldu.

Annem lisedeyken Adam Sandler’la sevgiliymiş. Bunlar mezuniyet fotoğrafları!

Annem Woody Harrelson’la çıkmış

Teyzem üniversitedeyken, daha ünlü olmadan önce, Bradly Cooper’ı tanıyormuş

Annem ben 10 yaşındayken gizlice John Legend’la sevgili olduğunu itiraf etmeye karar verdi!

Kuzenim üniversitedeyken Matthew Mcconaughey’le sevgiliymiş

Ariana Grande’yle “sevgili” olduğum ve beraber tiyatro yaptığımız zamanlar...

Arkadaşımın ailesi eskiden Drake’in ailesiyle çok yakın arkadaşmış. Bu fotoğrafı bulunca fotoğraftaki çocuğun kim olduğunu anlamış. Fotoğraf 1989 yılında çekilmiş...

Teyzem eskiden Jay Z ile sevgiliymiş!



