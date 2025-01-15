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Dünyaca ünlü kulüpte yasadışı bahisten gözaltı! Meğer bilerek sarı kart görüyormuş...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 08:46
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La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu Kike Salas, yasadışı bahis sebebiyle maçlarda bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü kulüpte yasadışı bahisten gözaltı! Meğer bilerek sarı kart görüyormuş...
Kike Salas

Kike Salas

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Sevilla'nın 22 yaşındaki oyuncusu Kike Salas, yasadışı bahis sebebiyle gözaltına alındı.

İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; Kike Salas, maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve çevresine bu şekilde para kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ÇEVRESİNDEKİLERE SARI KART BAHSİ OYNATTI

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Habere göre; Kike Salas, salı günü Ulusal Polis tarafından takımının oynadığı maçlarda sarı kart görmesine neden olduğu ve böylece çevresindeki insanların bahis yoluyla para kazanmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçuyla ilgili soruşturma Moron de la Frontera'daki bir mahkeme tarafından yürütülüyor.

Futbolcu, sulh hakimi önünde ifade verdi ve daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptı. Marca'ya göre ise LaLiga, bu davada davacı olarak görünmeyi talep edecek.

9 LİG MAÇINDA 7 KART

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Bu olaylarla ilgili soruşturma Ulusal Polis Teşkilatı'nın yasadışı bahisler konusunda uzmanlaşmış birimi tarafından yürütülüyor ve Sevilla'nın, Avrupa seçenekleri ya da küme düşme tehlikesi olmaksızın, tablonun sakin bir bölgesinde, sportif hedefler söz konusu olmaksızın birkaç maç oynadığı geçen sezonun son bölümüne odaklanacak.

Kike Salas, geçen sezon La Liga'nın 30 ve 38. maç günleri arasında, birçoğu maçların son dakikalarında olmak üzere en az yedi sarı kart gördü ve sezonun o döneminde en çok sarı kart gören LaLiga oyuncusu oldu ve kart biriktirdiği için cezalı olduğu için bir maçı kaçırdı. Ulusal Polis, bu grubun eylemlerini daha kesin bir şekilde daraltmaya çalışmak için kanıt ve ifadeler topluyor.

Anahtar Kelimeler:
La Liga bahis Şike son dakika sevilla
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