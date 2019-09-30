Dünyaca ünlü markaların ilk ürünleri sizleri şoke edecek!

Bugün teknoloji devi olan büyük şirketler, kurdukları yıllarda sadece küçük birimlerden oluşuyordu. Oldukça zorlu başarı hikayesine sahip olan Sony, Samsung, Apple, Ikea, Amazon, Lego, Nintendo, Google, McDonald's ve Twitter gibi şirketler ilk adımlarını yer edici büyük adımlarıyla attı. İşte teknoloji devlerinin piyasaya sürdükleri ilk ürünleri...
Alman otomotiv devi BMW'ye... Şirket, ilk zamanlarında uçak motoru üretiyordu, arabalarla hiç ilgisi yoktu!
Birbirine geçen plastik tuğlalarıyla tüm dünyada tanınan Lego, aslında bir marangoz tarafından icat edildi. 1930’lu yıllarda çocuklar için ahşap oyuncaklar tasarlamaya başlayan Christiansen, 1947 yılında bugün bildiğimiz plastik legoları tasarladığında kimse onunla ilgilenmedi. Oyuncak şirketi, bunun gereksiz bir yatırım olduğunu düşündü. Fakat Christiansen durmadı ve Lego, bugün bildiğimiz Lego olma yolunda emin adımlarla ilerledi.
IKEA’nın kurucusu Kamprad, ticaret hayatına henüz 5 yaşındayken atılmıştı. Kibrit, çiçek tohumu, kartpostal ve yılbaşı ağacı dekorasyonları gibi basit ürünler satarak bunlardan kâr elde eden Kamprad, IKEA’yı kurduğunda henüz 17 yaşındaydı. En başında çorap, takı, saat, kalem ve çerçeve gibi ürünlerin satılıp kargolandığı IKEA, birkaç yıl içerisinde bir mobilya mağazasına dönüştü ve zamanla bugün bildiğimiz IKEA halini aldı.
Bugün dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan McDonalds’, bir zamanlar yolun kenarında sosisli sandviç satıyordu. Sonra işleri büyütmeye ve menüye hamburger eklemeye karar verdiler. Ardından da bir milkshake makinesi geldi. Ve o zamanların minik yol kenarı restoranı, günümüzün hamburger devi olma yolundaki ilk adımlarını atmış oldu.
Üniversiteden üç arkadaşın iyi kahve servis etme amacıyla çıktığı yolun sonunun bugün nerelere geldiğini görebilirsiniz! Bir İngilizce öğretmeni, bir tarih öğretmeni ve bir yazarın açtığı bu minik kahve dükkanı, şu anda dünyanın en popüler kahve zincirlerinden biri haline geldi.
Philips, ilk günlerinde sadece ampul ve radyo alıcısı üretiyordu!
Toyota, dikiş makineleri üretiyordu ve birçoğumuz bilmesek de hala üretmeye devam ediyor!
Samsung, ilk zamanlarında gıda satışı yapıyordu!
Nokia, kağıt ve plastik bot satışı yaparak hayatımıza girdi!
LG’nin piyasaya girişi ise diş macunu/diş tozu üreterek oldu!
Sharp, ilk zamanlarında mekanik kalemler üretiyordu!
Dünyanın en büyük uçak ve tren üreticilerinden Bombardier, ürettiği kar motorsikletiyle piyasaya girdi.
Japon teknoloji devi Nintendo, çiçekli oyun kağıt desteleri üretiyordu!
Sega, ilk olarak 2 dakikada fotoğraf çeken eğlence kabinleri üretiyordu!
IBM, ilk günlerinde peynir dilimleyici, terazi ve tablolayıcı üretiyordu.
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