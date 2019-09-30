Dünyaca ünlü markaların ilk ürünleri sizleri şoke edecek!

Bugün teknoloji devi olan büyük şirketler, kurdukları yıllarda sadece küçük birimlerden oluşuyordu. Oldukça zorlu başarı hikayesine sahip olan Sony, Samsung, Apple, Ikea, Amazon, Lego, Nintendo, Google, McDonald's ve Twitter gibi şirketler ilk adımlarını yer edici büyük adımlarıyla attı. İşte teknoloji devlerinin piyasaya sürdükleri ilk ürünleri...

1. SONY

Dünya Savaşı’ndan sonra Sony’nin kurucularından Masaru Ibuka, birçok evde elektrik olduğunu ancak elektriğin düzgün bir biçimde kullanılamadığını fark etti. Bu yüzden bu minik pirinç pişiriciyi tasarladı! Ancak bu basit makine ya pirinci fazla pişirerek lapa yapıyor ya da az pişiriyordu. Dolayısıyla ürün, hiçbir zaman piyasaya sürülmedi ancak şu anda Sony bünyesinde muhafaza edilmeye ve sergilenmeye devam ediyor.

2. BMW

Alman otomotiv devi BMW'ye... Şirket, ilk zamanlarında uçak motoru üretiyordu, arabalarla hiç ilgisi yoktu!

3. LEGO

Birbirine geçen plastik tuğlalarıyla tüm dünyada tanınan Lego, aslında bir marangoz tarafından icat edildi. 1930’lu yıllarda çocuklar için ahşap oyuncaklar tasarlamaya başlayan Christiansen, 1947 yılında bugün bildiğimiz plastik legoları tasarladığında kimse onunla ilgilenmedi. Oyuncak şirketi, bunun gereksiz bir yatırım olduğunu düşündü. Fakat Christiansen durmadı ve Lego, bugün bildiğimiz Lego olma yolunda emin adımlarla ilerledi.

4. IKEA

IKEA’nın kurucusu Kamprad, ticaret hayatına henüz 5 yaşındayken atılmıştı. Kibrit, çiçek tohumu, kartpostal ve yılbaşı ağacı dekorasyonları gibi basit ürünler satarak bunlardan kâr elde eden Kamprad, IKEA’yı kurduğunda henüz 17 yaşındaydı. En başında çorap, takı, saat, kalem ve çerçeve gibi ürünlerin satılıp kargolandığı IKEA, birkaç yıl içerisinde bir mobilya mağazasına dönüştü ve zamanla bugün bildiğimiz IKEA halini aldı.