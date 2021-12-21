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  4. Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

21.12.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ünlü model Alexis Ren, bu defa banyo pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ren'in iç çamaşırlı paylaşımına, kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni yağdı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ren, iç çamaşırlı ayna pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Ünlü model, Instagram'ın Hikayeler kısmından bornozlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Alexis Ren, geçmişte Jay Alvarrez ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Sevgilisinin cinsel organıyla dalga geçtiği için sosyal medyada topa tutulan güzel modelin hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

25 yaşındaki Kaliforniya doğumlu model, Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!


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Model
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