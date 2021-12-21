Dünyaca ünlü model Alexis Ren'in banyo pozuna beğeni yağdı!

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ren, iç çamaşırlı ayna pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.
Ünlü model, Instagram'ın Hikayeler kısmından bornozlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Alexis Ren, geçmişte Jay Alvarrez ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.
Sevgilisinin cinsel organıyla dalga geçtiği için sosyal medyada topa tutulan güzel modelin hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.
25 yaşındaki Kaliforniya doğumlu model, Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.
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