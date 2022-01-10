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  4. Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

10.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Alexis Ren'in yatak pozlarına, kısa sürede 400 binin üzerine beğeni yağdı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan güzel model Alexis Ren, yatak pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Dünyaca ünlü model yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü model yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan Alexis Ren, 1996 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Güzelliğiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenleri arasına yerleşen Ren, çıplak paylaşımlarıyla da magazin gündemini meşgul ediyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü model, bir dönem Jay Alvarrez ile aşk yaşamış; ikili, birlikte dünyayı gezmişti.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü


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