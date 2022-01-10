Dünyaca ünlü model Alexis Ren yatak pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan güzel model Alexis Ren, yatak pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan Alexis Ren, 1996 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi.

Güzelliğiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenleri arasına yerleşen Ren, çıplak paylaşımlarıyla da magazin gündemini meşgul ediyor.

Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü model, bir dönem Jay Alvarrez ile aşk yaşamış; ikili, birlikte dünyayı gezmişti.



