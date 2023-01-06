Dünyaca ünlü porno sitesinde bir dönem kapandı! İzlemek için bunu yapmak şart

Ünlü porno sitesi PornHub'a ABD'nin Louisiana eyaletinde yaş kısıtlaması getirildi. Artık siteye giren kullanıcılar, kimlik doğrulama yapmadan +18 videolar izleyemeyecek.

PornHub'a getirilen yaş kısıtlaması ardından gözler Louisiana eyaletinin yöneticilerine çevrildi. Cumhuriyetçi eyalet milletvekili Laurie Schlegel, tartışma yaratan kararı, çocuk yaşta porno izlemenin geri dönülmez izler bıraktığını söyleyerek savundu.

Billie Eilish'in ''Çocukken porno izlediğim için yatakta istemediğim şeylere evet demek zorunda kaldım'' sözlerini hatırlatan Laurie Schlegel, pornografiye erişim engeli için çabalayacağını belirtti.

Yeni dönemde, yetişkin filmi izlemek isteyenler ehliyet ya da kimlik kartını okutmak zorunda kalacak. Veri endişesi yaşayan kullanıcılara ise güvenliğin en üst düzeyde olduğu garantisi verildi.

Louisiana'da tartışma yaratan erişim kısıtlaması sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar uygulamanın gereksiz olduğunu savunurken, bazıları ise porno izlemenin insan zihninde yol açtığı tahribatı hatırlatarak kararı destekledi.

