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Dünyaca ünlü porno sitesinde bir dönem kapandı! İzlemek için bunu yapmak şart

06.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yetişkin film sektörüne ilk darbe ABD'den geldi.

Dünyaca ünlü porno sitesinde bir dönem kapandı! İzlemek için bunu yapmak şart

Ünlü porno sitesi PornHub'a ABD'nin Louisiana eyaletinde yaş kısıtlaması getirildi. Artık siteye giren kullanıcılar, kimlik doğrulama yapmadan +18 videolar izleyemeyecek.

PornHub'a getirilen yaş kısıtlaması ardından gözler Louisiana eyaletinin yöneticilerine çevrildi. Cumhuriyetçi eyalet milletvekili Laurie Schlegel, tartışma yaratan kararı, çocuk yaşta porno izlemenin geri dönülmez izler bıraktığını söyleyerek savundu.

Dünyaca ünlü porno sitesinde bir dönem kapandı! İzlemek için bunu yapmak şart

Billie Eilish'in ''Çocukken porno izlediğim için yatakta istemediğim şeylere evet demek zorunda kaldım'' sözlerini hatırlatan Laurie Schlegel, pornografiye erişim engeli için çabalayacağını belirtti.

Dünyaca ünlü porno sitesinde bir dönem kapandı! İzlemek için bunu yapmak şart

Yeni dönemde, yetişkin filmi izlemek isteyenler ehliyet ya da kimlik kartını okutmak zorunda kalacak. Veri endişesi yaşayan kullanıcılara ise güvenliğin en üst düzeyde olduğu garantisi verildi.

Dünyaca ünlü porno sitesinde bir dönem kapandı! İzlemek için bunu yapmak şart

Louisiana'da tartışma yaratan erişim kısıtlaması sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar uygulamanın gereksiz olduğunu savunurken, bazıları ise porno izlemenin insan zihninde yol açtığı tahribatı hatırlatarak kararı destekledi.

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