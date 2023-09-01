Dünyaca ünlü rapçi 50 Cent sahnede mikrofonu fırlattı! Seyirci kadının kafasını yardı

Rapçi 50 cent dün gece Crypto.com Arena'da sahne alarak şarkılarını söyledi. Mikrofonun çalışmamasına sinirlenen 50 Cent, mikrofonu 2 kez seyircilere doğru fırlattı. Seyirci bir kadına isabet eden mikrofon, kadının yaralanmasına sebep oldu. Kafası yarılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

ÜNLÜ RAPÇİ SEYİRCİ KADININ KAFASINI YARDI

2023 "Son Tur" turnesi kapsamında dün geces Crypto.com Arena'da sahneye çıkan 50 Cent'e birkaç kez, çalışmayan mikrofon verildi. Duruma öfkelenen 50 Cent, çalışmayan mikrofonu seyircilere doğru sert bir şekilde fırlattı.

Mikrofon, radyo sunucusu olan Bryhana Monegain adlı bir kadının kafasına isabet ederek kafasının yarılmasına sebebiyet verdi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Kafasına mikrofon isabet eden ve ağır yaralanan kadının alnında kesik oluştu.

Polise şikayet edilen 50 Cent 'e mahkemeye yolu gözüküyor.



