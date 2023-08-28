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Fiyatı 1141 TL'ye düştü! Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı indirimde

28.08.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem rahatlık arayanların hem de stil sahibi olmak isteyenlerin tercihi Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı 450 TL indirimle kısa süreliğine satışta! Üstün performansı ve eşsiz tasarımıyla öne çıkan ayakkabıyı kaçırmamak için acele edin. İşte detaylar!

Fiyatı 1141 TL'ye düştü! Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı indirimde

Attığınız her adımda konforlu hissetmek ve rahat tarzınızı yansıtan bir görünüm elde etmek isterseniz Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı tam da size göre! Hafif, esnek ve dayanıklı kauçuk tabanıyla her adımda maksimum performans sağlayan ayakkabı, günlük aktivitelerinizde konforlu bir deneyim sunar. Kısa süreliğine 450 TL indirimle satışta olan bu ayakkabıya bir şans vererek konforu ve stili bir arada yaşabilirsiniz. Gelin, ayakkabıyı yakından inceleyelim.

Hem spor hem şık minimal tasarım: Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-28T150137.584

Hafif ve esnek kauçuk tabanıyla öne çıkan Puma'nın Anzarun Lite Spor Ayakkabı modeli, yumuşak ve nefes alabilen dış materyaliyle ayaklarınızı gün boyu havadar tutar. Softfoam+ teknolojisi sayesinde iç tabanı, ayaklarınıza ekstra yastıklama sağlar. Şık ve minimal tasarımı dolayısıyla her kombine uydurabileceğiniz bu model, uzun süreli kullanımlar için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fotoğrafta olduğu gibi, çok rahat ve ergonomik."

  • "Hafif, rahat bir ayakkabı. Severek giyiyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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