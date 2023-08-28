Fiyatı 1141 TL'ye düştü! Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı indirimde

Attığınız her adımda konforlu hissetmek ve rahat tarzınızı yansıtan bir görünüm elde etmek isterseniz Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı tam da size göre! Hafif, esnek ve dayanıklı kauçuk tabanıyla her adımda maksimum performans sağlayan ayakkabı, günlük aktivitelerinizde konforlu bir deneyim sunar. Kısa süreliğine 450 TL indirimle satışta olan bu ayakkabıya bir şans vererek konforu ve stili bir arada yaşabilirsiniz. Gelin, ayakkabıyı yakından inceleyelim.

Hem spor hem şık minimal tasarım: Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Hafif ve esnek kauçuk tabanıyla öne çıkan Puma'nın Anzarun Lite Spor Ayakkabı modeli, yumuşak ve nefes alabilen dış materyaliyle ayaklarınızı gün boyu havadar tutar. Softfoam+ teknolojisi sayesinde iç tabanı, ayaklarınıza ekstra yastıklama sağlar. Şık ve minimal tasarımı dolayısıyla her kombine uydurabileceğiniz bu model, uzun süreli kullanımlar için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fotoğrafta olduğu gibi, çok rahat ve ergonomik."

"Hafif, rahat bir ayakkabı. Severek giyiyorum."

Bu içerik 28 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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