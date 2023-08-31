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Fiyatı 1799 TL'ye düştü! Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak outdoor ayakkabıda indirim

31.08.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğayı keşfetmek ve kendinizi doğada tam anlamıyla özgür hissetmek için size ihtiyaç duyduğunuz konforu sunacak bir outdoor ayakkabıyla karşınızdayız: Merrell Speed Strıke LTR Sıeve Erkek Ayakkabı! Bugüne özel, kısa süreliğine 560 TL indirimle satışta olan bu ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 1799 TL'ye düştü! Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak outdoor ayakkabıda indirim

Sağlam, dayanıklı ve işlevsel outdoor ayakkabılar doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Siz de açık havada vakit geçirmeyi seviyorsanız attığınız her adımda size konforu yaşatacak bir ayakkabıya ihtiyacınız var demektir! Piyasada birçok outdoor ayakkabı markası olsa da Merrell, ultra konforlu yüksek performansa sahip ayakkabılarıyla rakiplerine fark atıyor. Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak bir açık hava ayakkabısı arıyorsanız Merrell'ın Speed Strıke LTR Sıeve modelindeki 560 TL'lik indirimi kaçırmamalısınız.

Hem rahat hem dayanıklı bir ayakkabı arayanlara: Merrell Speed Strıke LTR Sıeve Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım (5)

Kaliteli bir açık hava ayakkabısı olan Merrell Speed Strike LTR Sieve, outdoor aktiviteleri için özel olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı deri ve tekstil üst kısma sahip olan bu ayakkabı, hafif ve nefes alabilir yapısıyla ayaklarınızı gün boyu rahat tutar. Ayrıca ayağınızı desteklemek için TPU arka kısma sahiptir. Ayakkabı, Vibram MegaGrip tabanıyla kaymaz ve dayanıklı bir zemin tutuşu sağlar. Bu özellik, hem şehirde hem de doğada güvenli ve sağlam adımlar atmanızı olanak tanır. Bu ayakkabının hafif ve esnek yapısı sayesinde uzun süreli yürüyüş veya koşu aktiviteleri için idealdir. Ek olarak, ayakkabının EVA orta tabanı ve Merrell Air Cushion teknolojisi, şok emici özellikleri sayesinde konforlu bir yürüyüş deneyimi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben şirkette kullanım için aldım. Yaz aylarında ayağınızı havalandırmak için kesinlikle Merrell kalitesini hissedebileceğiniz bir ayakkabı. Tek eksik renk çeşitliliği bence, her türlü kıyafetin altına uyması için renk çeşitliliği olabilirdi."

  • "Ayakkabı tam yazlık bir ürün. Çok sağlam tabanlı. Columbia'da 29 cm, 44 giyiyorum. Bu ayakkabının 45'i 29 cm fakat ayakkabı uzunluğu biraz fazla, bu nedenle 44,5 daha iyi olabilir. Onun dışında çok memnunum."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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