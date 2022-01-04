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Dünyaca ünlü sanatçı Inna Erciyes'te karın keyfini sürdü

04.01.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna bir festival için Türkiye’ye geldi. Festival için soluğu Kayseri’de alan Romanyalı Sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Dünyaca ünlü sanatçı Inna Erciyes'te karın keyfini sürdü

Dünyaca tanınan Romanyalı Sanatçı Inna, Erciyes Dağı'nda düzenlenen festival için Kayseri'ye geldi.

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4 gün boyunca Erciyes’teki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı, arkadaşları ile birlikte Erciyes’te pistlerin keyfini doyasıya çıkardı. Hayranlarına Erciyes’teki anlarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Erciyes’e hayranlığını dile getirdi.

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Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst üste zirveye yerleşen ve Romanya’da “Dansın Kraliçesi” olarak bilinen başarılı yıldız Inna, Türkiye’de yeni yılın ilk konserine de Kayseri’de imza attı.

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