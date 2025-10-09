SPOR

Dünyaca ünlü teknik adam Miguel Angel Russo hayatını kaybetti! Boca Juniors'dan veda...

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'un geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan teknik direktörü Miguel Angel Russo hayatını kaybetti.

Burak Kavuncu

Boca Juniors'un 69 yaşındaki teknik adamı Miguel Angel Russo vefat etti.

AÇIKLAMA GELDİ!

Boca Juniors'un resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

69 yaşında hayatını kaybeden Miguel Angel Russo için stadyumda anma töreni düzenlenecek

BOCA RAHATSIZLIĞINI BELİRTMEMİŞTİ

Boca Juniors 7 Ekim’de, teknik direktörü Miguel Angel Russo'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve gözetim altında tutulduğunu ve bu süreçte Russo ile ailesinin yanında olacaklarını açıkladı. Rahatsızlığı hakkında hassasiyet nedeniyle detay verilmedi.

