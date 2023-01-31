Dünyaca ünlü yıldız Hulk, 90 dakikada 5,7 kilo verdi! Kendisi de inanamadı...

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun dünyaca ünlü yıldızı Hulk'un adı son dönemde transfer dedikodularına karışmıştı. Hatta Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hulk'a bonuslarla birlikte 6M€ teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor." ifadelerini kullanarak oyuncunun transferinin askıya alındığını açıklamıştı.
Atletico Mineiro formasıyla Mineiro 1 Kupası'nda Tombense'ye karşı 90 dakika sahada kalan Hulk, maçtan sonra adeta şaşkına döndü.
Karşılaşma öncesinde tartıya çıkan ve 97,6 kilogram ağırlığında olduğu görülen Hulk'un müsabakanın ardından ölçülen kilosu 91,9'a düştü.
Yıldız futbolcunun kilosunu gördükten sonraki şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.
Öte yandan Hulk, mücadelede 1 gol - 1 asistle yıldızlaştı. Bu sezon 2 resmi maçta görev alan Brezilyalı futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.