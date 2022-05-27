"Dünyada baharat Türk kimliği ile anılsın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından Güvenilir Ürün Platformu desteği ile hayata geçirilen "Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarına bu ay Türk baharat sektörü konuk oldu.

Güvenilir Ürün Platformu açıklamasına göre, bu ay beşincisi düzenlenen Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında baharat sektörü mercek altına alındı.

Çevrim içi gerçekleşen, "Türkiye’nin Baharat Yolu" başlıklı toplantıya, Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Acun, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Odessa Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, İSTİB Meclis Üyesi Emin Demirci, Yemek Yazarı ve TV Programcısı Elif Korkmazel, İSTİB Bal ve Baharat Komitesi Başkan Yardımcısı Atilla Rua ve İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kopuz, "Gelişme için sektörün her paydaşına önemli görevler düşüyor. Öncelikle tarımsal planlama ve doğru ürün seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra üretimde eğitim ve teknoloji kullanımı, tohum ıslahı, standardizasyon, kalite, süreklilik konularına yoğunlaşmalıyız. Son aşamada da dünyada Türk Baharatı algısını yerleştirmek için girişimlerde bulunmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Acun ise baharatta dış ticaretin gelişmesinin yolunun uluslararası bilinirlikten geçtiğini belirterek, "Bilinirlik marka ile mümkün. Sektörün hacmi uluslararası marka oluşturmamıza yetecek seviyede değil. Bu nedenle öncelikle talebe uygun standartlarda ve yüksek kalitede tarımsal üretimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı da destek ve teşviklerin uzun vadeli olarak açıklanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Okumuş da üniversite olarak bir tıbbi aromatik bitkiler borsası girişimi yürüttüklerini belirterek, sektörün gelişimi için bu borsanın gerekliliğini dile getirdi.

Dr. Mehmet Hasdemir, tıbbi aromatik bitkiler ve baharatla ilgili Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Ahmet Tevfik Dayan, konuşmasında baharat ve kırmızıbiber üretimiyle ilgili sorunlara değinirken, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da Tarım ve Orman Bakanlığı Baharat Alt Komisyonu’nun Baharat Tebliği için yaptığı çalışmaları özetledi.

Emin Demirci, sektörün en önemli sorunlarından birinin denetim sürecinde yaşananlar olduğunu belirtirken, Yemek Yazarı ve TV Programcısı, Şef Elif Korkmazel Türk baharatı algısının tüm dünyada oluşturulması için uluslararası Türk şeflerle iş birliği yapılmasının faydalı olabileceğini ile getirdi.

Atilla Rua, sektörel sorunların çözümünde her paydaşın bağımsız ve birbirinden habersiz çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Kılıç da toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Bugün bu toplantıda sektör çok güçlü bir şekilde temsil edildi ve çok önemli konular ele alındı. Bu nedenle ben bu toplantının çok faydalı olacağına inanıyorum.

Gıda sektörü temsilcileri hem dernek hem oda ve borsa gibi oluşumlardaki faaliyetlere daha aktif bir biçimde katılmalı. Çünkü bu platformlar bizlerin sorunlarının çözümü için var.” değerlendirmesinde bulundu.

