Dünyada eşi benzeri yok! Hem başkan hem antrenör hem de kaleci

Gümüşhane’de yaşayan Ogün Alkan, amatör ligde yer alan Tekkespor Kulübü’nde üç görevi birden üstlenerek dikkat çekiyor. Hem kulüp başkanı hem altyapı antrenörü hem de A takımın kalecisi olan Alkan, kendi transfer haberini de sosyal medyada kendisi yaptı. Alkan’ın esprili paylaşımı kısa sürede ilgi görürken, ‘iki taraf için de hayırlı olsun’ yorumları aldı. Tecrübeli kalecinin Türk futboluna olan bağlılığı ve amatör futbola verdiği emek birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

OGÜN ALKAN: "BELDEMİZDEKİ ÇOCUKLARI SPORA TEŞVİK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK"

Tekkespor Kulübü’nde birçok görevi kendinde toplayan Ogün Alkan, "Gümüşhane Tekkespor Kulüp Başkanıyım. Aynı zamanda takımda kalecilik yapıyorum. Altyapıda da hocalığı üstleniyoruz. Tekke, merkeze yakın ve şirin bir beldemiz. Bu beldemizin bir potansiyeli olduğunu gördük. Biz de zamanında futbol oynadık. ‘Bir sorumluluk alalım, bu yöredeki çocuklar bizim yaptığımız hataları yapmasın, gördüklerimizi öğretelim’ dedik. Bu işin içine girdik ve iyi de gidiyoruz. Şu an altyapıda 4 kategorimiz var, yaklaşık 60 sporcumuz bulunuyor. Aynı zamanda A takımımız da mevcut. Şu an müsabakalara hazırlanıyoruz. Amacımız alttan yetişecek yetenekli ya da kendini geliştirecek sporcularımızı üst takıma göndererek şehrimizi temsil etmelerini sağlamak ve şehrimize hizmet etmek. Aynı zamanda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora, ahlaka ve disipline teşvik etmek için bu sorumluluğu kendimizde hissettik ve bu yola çıktık" dedi.

KENDİ TRANSFERİNİ KENDİSİ DUYURDU

Gümüşhane’de amatör liglerin başlamasından önce transfer haberini kendisiyle birlikte yapan Ogün Alkan, "Bu noktada süreç şöyle ilerliyor; başkanlık bizim için sadece kâğıt üzerinde bir ibare. Amatör futbolda sorumluluk almazsanız işler yürümüyor. Hem maddi boyutu çözmeye çalışıyoruz hem de sporcularımızı geliştirmeye çabalıyoruz. Bunun sorumlulukları çok fazla. Şu an en çok yaşadığımız sıkıntı maddi boyutu çözmek. Başkanlık boyutu, hocalık ve kalecilik zaten yaptığımız işler. Maddi kısmı da taraftarımızla ve belediye başkanımızla iyi kötü çözerek çocuklarımıza iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla daha önce konuştuğumuzda böyle bir çalışma yapacağımızın altyapısını oluşturduk. Kulüpler transferleri açıklarken belli başlı videolarla paylaşıyor. Benim de aklıma böyle bir şey geldi ve bunu paylaştık. Sosyal medyada da olumlu yorumlar oldu. İki taraf için de hayırlı olsun. Çok güzel yorumlar geldi. Bugün kendi sözleşmemizi imzaladık, boş mukaveleye imzamızı attık. İki taraf için de hayırlı olsun, biz de öyle diyelim" şeklinde konuştu.

İSA ÇELİK: "ÜÇ GÖREVİ BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR"

Ogün Alkan’ın beldeleri için de birçok görevi üstlendiğinin altını çizen İsa Çelik, "Ogün hocamız, bizim için yeri ayrı olan bir kişidir. Kendisi hem Tekkespor için hem de beldemizin diğer faaliyetlerinde emeği olan biridir. Ayrıca son derece mücadeleci, hiçbir zorluk karşısında yılmayan, engeller karşısında pes etmeyen, kendi nev’i şahsına münhasır bir şahıstır ki bu da yaptıklarıyla açıkça görülüyor. Üç görevi kendi uhdesinde toplaması açısından kendisini her açıdan takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakkı Mehmet Kocabıyık da, "Ogün hocamla zamanında beraber futbol oynadık. Futbolda yıllarımız birlikte geçti. Sonra Gümüşhanespor’a gitti. Futbol geçmişi olan, iyi bir kaleciydi. Sonrasında Tekkespor için bir milliyetçilik ruhu oluştu ve bu kulübü kurma fikri ortaya çıktı. Bu fikir ona aitti. İlk başta bu bizi heyecanlandırdı. ’Böyle bir oluşum içine girelim’ dedi, biz de olumlu karşıladık. Kendisi şu anda başkan, aynı zamanda kalecimiz ve yönetim içinde elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de ona katkı sunmak ve yardımcı olmak istiyoruz. Birlikte yol almak istiyoruz. Kendisiyle beraber inşallah ilerleyen yıllarda hem altyapıda hem amatörde başarılar elde etmek istiyoruz" diye konuştu.