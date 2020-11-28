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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti

ANKARA HABERLERİ  | 28.11.2020 10:58 | Son Güncelleme

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 10 bin 805'e yükseldi.

ABD 13 milyon 454 bin 346 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 351 bin 224 ile Hindistan, 6 milyon 238 bin 350 ile Brezilya, 2 milyon 215 bin 533 ile Rusya, 2 milyon 196 bin 119 ile Fransa, 1 milyon 646 bin 192 ile İspanya, 1 milyon 589 bin 301 ile İngiltere, 1 milyon 538 bin 217 ile İtalya, 1 milyon 407 bin 277 ile Arjantin, 1 milyon 290 bin 510 ile Kolombiya ve 1 milyon 90 bin 675 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 449 bin 385 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 803 bin 910 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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