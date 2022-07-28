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Dünyanın beklediği olay gerçekleşti! Cristiano Ronaldo isyan etmişti...

28.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Cristiano Ronaldo, kulüpten ret cevabı alınca büyük bir şok yaşadı. İngiliz devinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek olmasından ötürü takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo'ya sert bir karşılık veren İngiliz yetkililer tavrını bozmadı. Bu olayın ardından tesislere geri dönüp antrenmanlara başlayan Ronaldo, hayranlarını şaşırttı.

Dünyanın beklediği olay gerçekleşti! Cristiano Ronaldo isyan etmişti...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Tüm dünya Ronaldo'dan gelecek transfer haberini bekliyordu. Menajeriyle birlikte geçtiğimiz günlerde Manchester United tesislerine gelip anlaşma zemini hazırlayan dünya yıldızı isim, Manchester ekibinden istediği cevabı alamayınca takımda kalmak zorunda kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmek için kiralık gitmeyi bile kabul eden Ronaldo'ya Manchester United'dan ret cevabı geldi. Bu cevap karşısında büyük bir şoka uğrayan Ronaldo, sözleşmesi gereği antrenmanlara başladı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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