Dünyanın beklediği olay gerçekleşti! Cristiano Ronaldo isyan etmişti...

Tüm dünya Ronaldo'dan gelecek transfer haberini bekliyordu. Menajeriyle birlikte geçtiğimiz günlerde Manchester United tesislerine gelip anlaşma zemini hazırlayan dünya yıldızı isim, Manchester ekibinden istediği cevabı alamayınca takımda kalmak zorunda kaldı.

"BENİ KİRALIK GÖNDERİN"

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmek için kiralık gitmeyi bile kabul eden Ronaldo'ya Manchester United'dan ret cevabı geldi. Bu cevap karşısında büyük bir şoka uğrayan Ronaldo, sözleşmesi gereği antrenmanlara başladı.



