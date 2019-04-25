Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Bhut Jolokia biberi, 2006 yılında Guiness rekorları tarafından tescillendi ve dünyanın en acı biberlerinden biri olarak bu rekorlar kitabına girdi. Acılığı ölçüldü ve 1.041.421 scoville (biberin acılılığını ölçen birim) olarak belirlenerek tüm acı biberlerin önüne geçti.

Amerika'da bu biberi tadan 47 yaşındaki bir vatandaşın yemek borusu delindi ve ne yazık ki o kişi beslenme tüpüne bağlı yaşamaya başladı.

Son derece tehlikeli olan bu biber 5 saniyeden fazla elde tutulamıyor.

Anlaşıldığı üzere bu biberin direkt olarak ağıza atılması, tohumlarının tüketilmesi neredeyse imkansız gibi. Eldiven takmadan dokunmak da son derece sakıncalı.

İlla ki ben bu biberi yiyeceğim diyenler için ise çok çok az bir miktarda, toz haline getirilerek tüketilmesi öneriliyorç



