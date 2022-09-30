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  4. Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’de QUA Granite rüzgârı esti

Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’de QUA Granite rüzgârı esti

30.09.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cersaie’de çok özel bir davete ev sahipliği yapan QUA Granite sektörün öncülerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, seramik sektörünün nabzının attığı Cersaie Fuarı’nda çok özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, seramik sektörünün en önemli fuarı Cersaie’de sektör profesyonellerini ağırladı.

Şirket, dünya çapında birçok öncü marka ve en yeni ürünlerinin yer aldığı Cersaie’de özel bir davete ev sahipliği yaptı.

Seramiğin başkenti Bologna’nın tarihi merkezinde bulunan Palazzo Re Enzo Sarayı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen davette, Dior dansçıları, muhteşem koreografileri ve kostümleri ile davetlilere görsel şölen sundu. "The first act was fashion butterflies the second was crystal" ve "That’s their names" temasıyla sahnelenen şovlar izleyenlerin beğenisini topladı.

"We are better together" konseptli özel davetiyle Cersaie’ye imzasını atan QUA Granite, fuarda son teknolojiyle üretilen 7 milimetrelik yeni ince formlu ürünlerini sergiledi.

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