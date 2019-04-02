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Dünyanın en çok kazanan futbolcuları

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu gibi saha dışında da rakiplerinden uzak ara önde. France Football, hazırladığı listede dünyanın en çok kazanan 20 futbolcusunu belirledi. Listede Mesut Özil de yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları şöyle;

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları

SERGIO RAMOS (23 milyon euro)

SERGIO RAMOS (23 milyon euro)

PAUL POGBA (23,3 milyon euro)

PAUL POGBA (23,3 milyon euro)

HULK (23,4 milyon euro)

HULK (23,4 milyon euro)

KEVIN DE BRUYNE (23,5 milyon euro)

KEVIN DE BRUYNE (23,5 milyon euro)

SERGIO AGUERO (24,3 milyon euro)

SERGIO AGUERO (24,3 milyon euro)

OSCAR (24,3 milyon euro)

OSCAR (24,3 milyon euro)

KYLIAN MBAPPE (25 milyon euro)

KYLIAN MBAPPE (25 milyon euro)

MESUT ÖZİL (25,8 milyon euro)

MESUT ÖZİL (25,8 milyon euro)

TONI KROOS (26,3 milyon euro)

TONI KROOS (26,3 milyon euro)

GERARD PIQUE (27 milyon euro)

GERARD PIQUE (27 milyon euro)

LUIS SUAREZ (28 milyon euro)

LUIS SUAREZ (28 milyon euro)

EZEQUIEL LAVEZZI (28,3 milyon euro)

EZEQUIEL LAVEZZI (28,3 milyon euro)

PHILIPPE COUTINHO (30 milyon euro)

PHILIPPE COUTINHO (30 milyon euro)

ALEXIS SANCHEZ (30,7 milyon euro)

ALEXIS SANCHEZ (30,7 milyon euro)

ANDRES INIESTA (33 milyon euro)

ANDRES INIESTA (33 milyon euro)

GARETH BALE (40,2 milyon euro)

GARETH BALE (40,2 milyon euro)

ANTOINE GRIEZMANN (44 milyon euro)

ANTOINE GRIEZMANN (44 milyon euro)

NEYMAR (91,5 milyon euro)

NEYMAR (91,5 milyon euro)

CRISTIANO RONALDO (113 milyon euro)

CRISTIANO RONALDO (113 milyon euro)

LIONEL MESSI (130 milyon euro)

LIONEL MESSI (130 milyon euro)
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo lionel messi

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