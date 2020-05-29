Dünyanın en çok kazanan sporcusu Roger Federer oldu

Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi, Forbes dergisinin hazırladığı listede ilk sırada yer aldı.
Federer, son bir yıldaki 106,3 milyon dolarlık kazancıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan kesintilerin de etkisiyle, listenin zirvesine yerleşen ilk tenisçi oldu.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 105 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 104 milyon dolarla üçüncülüğü elde etti.
Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle geçen yılki listenin ilk sırasında yer almıştı.
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar, 95,5 milyon dolarla dördüncü, NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James ise 88,2 milyon dolarla beşinci oldu.
Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:
Roger Federer 106,3 milyon dolar
Cristiano Ronaldo 105 milyon dolar
Lionel Messi 104 milyon dolar
Neymar 95,5 milyon dolar
LeBron James 88,2 milyon dolar
Stephen Curry 74,4 milyon dolar
Kevin Durant 63,9 milyon dolar
Tiger Woods 62,3 milyon dolar
Kirk Cousins 60,5 milyon dolar
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