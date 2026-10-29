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Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a Galatasaray maçı öncesi çifte şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Stuttgart'tan kötü haber geldi. Alman ekibi, iki futbolcusunun sakatlık yaşadığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a Galatasaray maçı öncesi çifte şok!
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek Stuttgart'ta kritik mücadele öncesinde sakatlık gelişmesi yaşandı. Alman temsilcisi, kadrosunda önemli roller üstlenen iki futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

STUTTGART'TA ANGELO STİLLER VE LEO SAUER SAKATLANDI

Şampiyonlar Ligi nde Stuttgart a Galatasaray maçı öncesi çifte şok! 1

Stuttgart, orta saha oyuncusu Angelo Stiller'in adduktor kasında zorlanma tespit edildiğini, sol kanatta görev yapan Leo Sauer'in ise kalça kasından sakatlandığını açıkladı.

Stiller'in kupa maçında sakatlandığı öğrenilirken, Alman futbolcunun bu sezon takımının bütün maçlarına ilk 11'de başladığı belirtildi. Orta sahadaki rolüyle öne çıkan Stiller'in durumu, Galatasaray karşılaşması öncesinde yakından takip edilecek.

LEO SAUER BU SEZON 12 MAÇIN 9'UNDA OYNADI

Şampiyonlar Ligi nde Stuttgart a Galatasaray maçı öncesi çifte şok! 2

Stuttgart'ın kanat oyuncusu Leo Sauer de yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme geldi. Bu sezon toplam 12 karşılaşmanın 9'unda forma giyen futbolcunun kalça kasındaki sakatlığın ardından Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

Alman ekibinin iki oyuncunun durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ve futbolcuların karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

STUTTGART ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7 PUAN TOPLADI

Şampiyonlar Ligi nde Stuttgart a Galatasaray maçı öncesi çifte şok! 3

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta başarılı bir grafik çizdi. Alman temsilcisi, Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederken Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 7 puana ulaştı.

Galatasaray'ın ise organizasyonda üç puanı bulunuyor. İki takım arasındaki mücadele, puan tablosu açısından da önem taşıyor.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi nde Stuttgart a Galatasaray maçı öncesi çifte şok! 4

Galatasaray ile Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 3 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Stuttgart'taki sakatlıkların karşılaşma öncesinde nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı merak edilirken, Galatasaray cephesi Alman ekibinin son durumunu yakından takip edecek.

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VfB Stuttgart galatasaray şampiyonlar ligi
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