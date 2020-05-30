"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" Valla ziyaretçilerini bekliyor

Kanyon sporcuları başta olmak üzere seyirlik terasları dolayısıyla doğaseverlerin uğrak yeri haline gelen Valla Kanyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan seyir terasları ile son zamanlarda ziyaretçilerin daha çok ilgisini çeker hale geldi.

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu 'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

Burasının çok özel bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Doğal güzelliği ile harika bir kanyon. Kanyon sporu yapanların geçmek için heyecan duydukları ve geçtikten sonra büyük keyif aldıkları bir kanyon. Bu salgın sebebiyle ziyaretçilerinden yoksun kaldı. Salgın sonrası Valla Kanyonu'nun ziyaretçileriyle dolup taşacağına inanıyoruz." dedi.

Yaşar, ilçeyi dünyaya duyurmak için çalıştıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki çılgın projeyi, yani cam zeminli yürüyüş köprüsünü anlatacağız. Valla Kanyonu'nun giriş kısmındaki 730 metre eninde, 800 metre derinliği olan kısımda cam zeminli yürüyüş köprüsünü inşa etmek istiyoruz. Bu projenin Türkiye'de bir örneği yok. Dünyada bir örneği Çin'de olan bu projenin kabul göreceğini biliyoruz. Pınarbaşı ve Valla Kanyonu'nu herkesin duyacağına inanıyoruz."

Yaşar, salgın sonrası tüm doğaseverleri ilçeye davet etti.

