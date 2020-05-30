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"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" Valla ziyaretçilerini bekliyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar: - "Kanyon görmek için Amerika'nın Arizona'sına gitmenize gerek yok. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelmeniz yeterli" - "Salgın sonrası Valla Kanyonu'nun yine ziyaretçileriyle dolup taşacağına inanıyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan seyir terasları ile son zamanlarda ziyaretçilerin daha çok ilgisini çeker hale geldi.

Kanyon sporcuları başta olmak üzere seyirlik terasları dolayısıyla doğaseverlerin uğrak yeri haline gelen Valla Kanyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Valla Kanyonu'nun derinliğinin yer yer 1100 metreyi bulduğuna dikkati çeken Yaşar, "Valla Kanyonu gerçekten Türkiye'nin dünyaya armağanı dediğimiz Pınarbaşı ilçesinde bulunan, derinlikte dünyanın ikinci büyük kanyonu. Kanyon görmek için Amerika'nın Arizona'sına gitmenize gerek yok. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelmeniz yeterli." ifadesini kullandı.

Burasının çok özel bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Doğal güzelliği ile harika bir kanyon. Kanyon sporu yapanların geçmek için heyecan duydukları ve geçtikten sonra büyük keyif aldıkları bir kanyon. Bu salgın sebebiyle ziyaretçilerinden yoksun kaldı. Salgın sonrası Valla Kanyonu'nun ziyaretçileriyle dolup taşacağına inanıyoruz." dedi.

Yaşar, ilçeyi dünyaya duyurmak için çalıştıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki çılgın projeyi, yani cam zeminli yürüyüş köprüsünü anlatacağız. Valla Kanyonu'nun giriş kısmındaki 730 metre eninde, 800 metre derinliği olan kısımda cam zeminli yürüyüş köprüsünü inşa etmek istiyoruz. Bu projenin Türkiye'de bir örneği yok. Dünyada bir örneği Çin'de olan bu projenin kabul göreceğini biliyoruz. Pınarbaşı ve Valla Kanyonu'nu herkesin duyacağına inanıyoruz."

Yaşar, salgın sonrası tüm doğaseverleri ilçeye davet etti.

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