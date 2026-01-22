SPOR

Dünyanın en fazla kazanan takımı açıklandı! Real Madrid açık ara fark attı

Dünya futbolunda en fazla gelir eden 20 kulüp, geçen sezon yüzde 11 artışla 12,4 milyar avro gelir sağlayarak rekor kırdı.

Emre Şen

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre, maç günü gelirleri (2,4 milyar avro), yayın gelirleri (4,7 milyar avro) ve ticari gelirler (5,3 milyar avro) rekor seviyelere ulaşırken ticari gelirler, 5 milyar avroyu aşan ilk gelir kalemi oldu.

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro gelire ulaşan ilk kulüp olduktan sonra bu sezon da yüzde 11 artışla yaklaşık 1,2 milyar avro gelir elde etti.

Real Madrid, üst üste iki yıl olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde gelir elde eden tek futbol kulübü unvanını alırken maç günü gelirlerinde yüzde 6'lık bir düşüş, ürün satış performansı ve yeni ticari ortaklar sayesinde ise ticari gelirlerinde yüzde 23'lük bir artış bildirildi.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde bir başka İspanya ekibi Barcelona 974.8 milyon avro ile ikinci, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ise 860.6 milyon avroyla üçüncü sırada yer aldı.

KULÜPLERİN GELİR LİSTESİ (EURO)

Real Madrid – 1,161 milyar €
Barcelona – 974,8 milyon €
Bayern Münih – 860,6 milyon €
Paris Saint-Germain – 837 milyon €
Liverpool – 836,1 milyon €
Manchester City – 829,3 milyon €
Arsenal – 821,7 milyon €
Manchester United – 793,1 milyon €
Tottenham – 672,6 milyon €
Chelsea – 584,1 milyon €
Inter – 537,5 milyon €
Borussia Dortmund – 531,3 milyon €
Atletico Madrid – 454,5 milyon €
Aston Villa – 450,2 milyon €
Milan – 410,4 milyon €
Juventus – 401,7 milyon €
Newcastle United – 398,4 milyon €
Stuttgart – 296,3 milyon €
Benfica – 283,4 milyon €
West Ham United – 276 milyon €

İLK 20'DE YER ALAN KULÜPLERİN LİG VE ÜLKE BAZINDA DAĞILIMI

Premier Lig (İngiltere) – 9 kulüp
LaLiga (İspanya) – 3 kulüp
Bundesliga (Almanya) – 3 kulüp
Serie A (İtalya) – 3 kulüp
Ligue 1 (Fransa) – 1 kulüp
Primeira Liga (Portekiz) – 1 kulüp

