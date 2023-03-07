Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic'ten kötü haber! 'İnanamıyorum'

İsviçre'nin Grasshopper takımında oynayan ve 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak kabul edilen, milyonlarca da hayranı olan ve sosyal medyada 2.5 milyon takipçisi bulunan Hırvat oyuncu Ana Maria Markovic'ten kötü haber geldi. Zürich ile oynanan maçta dizinden sakatlanan ve ağır bir sakatlık geçirdiği belirtilen Hırvat oyuncu sakatlığıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"İNANAMIYORUM"

Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı gözyaşları içinde terk eden Markovic, sosyal medya hesabından "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yazık ki son maçta sakatlandım ve uzun bir süre futbola veda edeceğim. Bu beni çok yaralıyor ve hala inanamıyorum."

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

'Beni tanıyan herkes ne kadar güçlü bir kişiliğim olduğunu ve çok daha güçlü şekilde döneceğimi bilir. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki aylarda buna daha çok ihtiyacım olacak.'

Ayrıca bir de hikaye paylaşan Ana, 'Bu bir son değil' yazarak futbola kaldığı yerden devam edeceği mesajını verdi.

4 KEZ MİLLİ FORMA GİYDİ

Futbolculuk kariyerine Zürich'te başlayan Ana Maria Markovic, 2019 yılında Grasshopper'a transfer oldu. 22 yaşındaki güzel sporcu, Hırvatistan Milli Takımı formasını şu ana kadar toplamda 4 kez giyme başarısı gösterdi.

7 NUMARAYI SEÇME NEDENİ RONALDO

Ana Maria Markovic, Mart ayı içerisinde Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. 22 yaşındaki güzel sporcu, 7 numaralı formayı tercih etme nedeninin Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formayı giymesi olduğunu duyurdu. Ana Maria Markovic, Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hırvat futbolcu açıklamasında, "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum. O her zaman ilham kaynağım oldu. Bu yüzden de 7 numarayı giyiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

