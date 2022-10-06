Dünyanın en güzel ikiz çocuklarıydı! Son hallerine yorum yağdı

Instagram'da 2 milyona yakın takipçileri bulunan Clements kardeşler, henüz küçükken bir fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesi sonucu, dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Dünyanın en güzel ikiz kardeşleri olarak anılan ABD'li Ave Marie ve Leah Rose, geçtiğimiz aylarda 12 yaşına girdiler.

İkizlerin ebeveynleri, çocuklar henüz 6 aylıkken modellik yapmalarından yanaydı ancak Clements kardeşler, 7 yaşındayken keşfedildi.

Bir çocuk butiğinin reklamında yardımcı model olarak kamera karşısına geçen ikizler, ABD'nin en büyük ajanslarıyla anlaşma imzaladı.

İkizlerin babası Kevin'a bir dönem kanser teşhisi konmuştu. İkizler, babalarının tedavi parasını ve gerekli donörü sosyal medyadan yaptıkları çağrı neticesinde bulmuş, babaları kanseri yenmişti.

Ava Marie ve Leah Rose'un menajerliğini anneleri Jaqi üstleniyor. Menajerlik yaptığı için herhangi bir ücret almadığını belirten Jaqi, kızlarının paralarını biriktirdiğini her frısatta dile getiriyor.

İŞTE SON HALLERİ

Sosyal medyadan büyük bir kazanç sağlayan ikizlere, takipçileri tarafından yorum yağıyor.

Son halleriyle güzelliklerini koruduğu gözlenen ABD'li ikizler, birçok büyük markayla işbirliği yapıyor.

TARZLARI TEPKİ ÇEKTİ

Dünyanın en güzel ikizleri, zaman zaman eleştirilerin hedefinde de yer alabiliyor.

İkiz kardeşlerin annelerine, ''Çocukların makyaj yapmak ve böyle giyinmek için çok küçük'' tarzında tepki dolu yorumlar yapılıyor.

Bir ajansa bağlı çalışan Clements kardeşler, dans videolarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte dünyanın en güzel ikizleri olarak tanınan Clements kardeşlerin Instagram paylaşımları...





