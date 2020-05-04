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Dünyanın en iyi 30 yemeği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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İrlandalı yazar George Bernard Shaw, "Yemek aşkından daha samimi bir aşk yoktur" demiş. Mynet Yemek olarak bu sözlere katılmaması mümkün değil. Bizim gibi yemekle aşk yaşayan dostlarımıza dünya mutfağından en lezzetli 30 yemeği bir araya getirdik. Bakalım listede neler varmış...

Dünyanın en iyi 30 yemeği

Sevgili yemekseverler, CNN Travel dünyanın en lezzetli 30 yiyeceği isimli bir listesi yayınladı. Listede farklı ülkelerin mutfaklarında pişen çeşitli yiyecekler yer aldı. Liste gerçekten inanılmaz lezzetli gözüküyor. Belki de bu yemekler, ileride seyahat planları yapmanıza bile yardımcı olabilir. Peki listede hangi ülkenin hangi yemekleri yer alıyor? İşte detaylar.

50. TEREYAĞLI PATLAMIŞ MISIR ABD

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Amerika'da sıklıkla tüketilen tereyağlı patlamış mısır, film-dizi izlemek isteyenlerin en lezzetli eşlikçisi olabilir.

49. MASALA DOSA, HİNDİSTAN

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Pirinç, mercimek, patates ve köri yapraklarıla yapılan bir kreptir. Hazırlanan krep turşu, domates sosu ve patates püresi ile servis edilir. Besleyici bir yemektir. Kahvaltı için tercih edilebilir.

48. PATATES CİPSİ İNGİLTERE

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Patates cipsinin nerede ve ne zaman keşfedildiği tam olarak belli değil. Bir efsaneye göre 1853 yılında New York'ta icat edildiği söyleniyor. Bir diğer efsaneye göre ise bilinen en eski tarif, İngiliz William Kitchiner tarafından en çok satan 1817 yemek kitabında yer alıyor.

47. PAELLA İSPANYA

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Meşhur bir İspanyol yemeğidir. İspanya mutfağının en tanınmış yemeğidir. Pirinç, istakoz, karides, midye ve mürekkep balığı ile hazırlanır. İçine çeşitli otlar, yağ ve tuz da eklenerek enfes bir aroma kazandırılır.

46. SOM TAM TAYLAND

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Tayland'ın meşhur salatasıdır. Demirhindi suyu, pirinç, balık sosu, yer fıstığı, kurutulmuş karides, domates, limon suyu, şeker kamışı ezmesi, çalı fasulyesi ve bir avuç rendelenmiş yeşil papaya ile hazırlanır.

45. TAVUKLU PİLAV SİNGAPUR

Singapur'un ulusal yemeği olarak bilinir. Tavut eti buharda pişirilir ve pirinç ile bir araya getirilir. Dilimlenmiş salatalık ile servis edilir. Yemeğin sosu ise başlı başına efsanedir. Sos; soya sosu, sarımsaklı biber ve dövülmüş zencefil ile hazırlanır.

44. POUTİNE, KANADA

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Poutine, kahverengi bir sos ile tepesinde patates kızartması ve peynir curds içeren bir yemektir. Kanada'nın Quebec eyaletinde ortaya çıkmıştır. Görüntüsü pek hoş olmasa da lezzeti muazzamdır.

43. TACOS, MEKSİKA

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Geleneksel Meksika yemeğidir. Birden farklı şekilde yapılır. Yapımında ise tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenilmektedir. Taco, Meksika'da Avrupalılar'ın gelişinden önce tüketilmeye başlanmıştır. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde tüketilebilir.

42. BUTTERED TOAST WITH MARMITE, İNGİLTERE

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Tereyağı ve kızarmış tost etmeğinin başrolde olduğu bir lezzet. Kahvaltı için ideal bir tercih olabilir.

41. KOKMUŞ TOFU, GÜNAYDOĞU ASYA

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Güney Asya'nın ikonik yemeklerindendir. Güçlü bir kokuya sahip Çin fermente tofusudur. Genellikle gece pazarlarında veya yol kenarlarında atıştırmalık olarak veya restoranlarda garnitür olarak satılır.

40. MARZİPAN, ALMANYA

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Badem ezmesi, masapan ya da marzipan isimleriyle de bilinidr. Şeker ve öğütülmüş bademden yapılır. Badem ezmesine yumurta, süt ve tereyağ ekleyerek frangipane adlı turta iç harcı elde edilir. İtalya ve Fransa'da da karşımıza çıkar bu lezzet.

39. KETÇAP, ABD

Şüphesiz ki yemeklerde kullanılan en lezzetli sos!

38. FRANSIZ TOSTU, HONG KONG

Efendim, karşınızda Hong Kong tarzı Fransız tostu var. Kızartılan yumurtalı ekmekler reçel, fıstık ezmesi, bol miktarda tereyağı ile servis edilir.

37. PARMESANLI TAVUK, AVUSTRALYA

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Erimiş parmesani mozzeralla, sarımsak ve domates sosu ile hazırlanan bir tavuk filetosu düşünün... Kokusu şimdiden burnumuza geldi bile!

36. HUMUS, ORTA DOĞU

Nohut, sarımsak, limon suyu ve tahinle yapılan mütevazi bir lezzet... Et yemeklerinin yanında kesinlikle denenmeli.

35. CHILI YENGEÇ, SİNGAPUR

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Çamur yengeçleri yaygın olarak kullanılır ve yarı kalın, tatlı ve tuzlu domates ve biber bazlı sosta kızartılır.

34. AKÇAAĞAÇ ŞURUBU, KANADA

Akçaağaç şurubu ile pancake yediniz mi hiç? Eğer bu lezzeti tatmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz sevgili okur...

33. BALIK VE PATATES KZIARTMASI, İNGİLTERE

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İngilizler bu yemeği en çok gazete kağıdına gazete kâğıdına sarılı olarak almayı sever. Bu yemeğin tüm halkın yemek kültürüne girmesini sağlayan ise kentin işçi sınıfı olmuştur. Londra'da onlarca fish and chips dükkanlarından görebilirsiniz.

32. ANKİMO, JAPONYA

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Maymunbalığı karaciğeri ile yapılan bir Japon yemeğidir. Karaciğer önce tuzla ovulur, daha sonra iyice durulanır. Daha sonra damarları alınır ve karaciğer bir silindir haline getirilir ve buharda pişirilir. Ankimo genellikle momiji-oroshi, ince dilimlenmiş yeşil soğan ve ponzu sosu ile servis edilir.

31. PARMA JAMBONU, İTALYA

İtalya'nın Parma bölgesinde yapılan, kurutulmuş bir domuz etidir. Makarna, salatalar ve sıcak yemeklerde kullanılabilir.

30. GOI CUON, VİETNAM

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Vietnam'ın geleneksel böreğidir. Pirinç rulosuna deniz ürünlerinin sarılmasıyla hazırlanır. Domuz eti ve sebzeyle de hazırlanabilir.


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