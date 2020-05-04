Dünyanın en iyi 30 yemeği

Sevgili yemekseverler, CNN Travel dünyanın en lezzetli 30 yiyeceği isimli bir listesi yayınladı. Listede farklı ülkelerin mutfaklarında pişen çeşitli yiyecekler yer aldı. Liste gerçekten inanılmaz lezzetli gözüküyor. Belki de bu yemekler, ileride seyahat planları yapmanıza bile yardımcı olabilir. Peki listede hangi ülkenin hangi yemekleri yer alıyor? İşte detaylar.
Amerika'da sıklıkla tüketilen tereyağlı patlamış mısır, film-dizi izlemek isteyenlerin en lezzetli eşlikçisi olabilir.
Pirinç, mercimek, patates ve köri yapraklarıla yapılan bir kreptir. Hazırlanan krep turşu, domates sosu ve patates püresi ile servis edilir. Besleyici bir yemektir. Kahvaltı için tercih edilebilir.
Patates cipsinin nerede ve ne zaman keşfedildiği tam olarak belli değil. Bir efsaneye göre 1853 yılında New York'ta icat edildiği söyleniyor. Bir diğer efsaneye göre ise bilinen en eski tarif, İngiliz William Kitchiner tarafından en çok satan 1817 yemek kitabında yer alıyor.
Meşhur bir İspanyol yemeğidir. İspanya mutfağının en tanınmış yemeğidir. Pirinç, istakoz, karides, midye ve mürekkep balığı ile hazırlanır. İçine çeşitli otlar, yağ ve tuz da eklenerek enfes bir aroma kazandırılır.
Tayland'ın meşhur salatasıdır. Demirhindi suyu, pirinç, balık sosu, yer fıstığı, kurutulmuş karides, domates, limon suyu, şeker kamışı ezmesi, çalı fasulyesi ve bir avuç rendelenmiş yeşil papaya ile hazırlanır.
Singapur'un ulusal yemeği olarak bilinir. Tavut eti buharda pişirilir ve pirinç ile bir araya getirilir. Dilimlenmiş salatalık ile servis edilir. Yemeğin sosu ise başlı başına efsanedir. Sos; soya sosu, sarımsaklı biber ve dövülmüş zencefil ile hazırlanır.
Poutine, kahverengi bir sos ile tepesinde patates kızartması ve peynir curds içeren bir yemektir. Kanada'nın Quebec eyaletinde ortaya çıkmıştır. Görüntüsü pek hoş olmasa da lezzeti muazzamdır.
Geleneksel Meksika yemeğidir. Birden farklı şekilde yapılır. Yapımında ise tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenilmektedir. Taco, Meksika'da Avrupalılar'ın gelişinden önce tüketilmeye başlanmıştır. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde tüketilebilir.
Tereyağı ve kızarmış tost etmeğinin başrolde olduğu bir lezzet. Kahvaltı için ideal bir tercih olabilir.
Güney Asya'nın ikonik yemeklerindendir. Güçlü bir kokuya sahip Çin fermente tofusudur. Genellikle gece pazarlarında veya yol kenarlarında atıştırmalık olarak veya restoranlarda garnitür olarak satılır.
Badem ezmesi, masapan ya da marzipan isimleriyle de bilinidr. Şeker ve öğütülmüş bademden yapılır. Badem ezmesine yumurta, süt ve tereyağ ekleyerek frangipane adlı turta iç harcı elde edilir. İtalya ve Fransa'da da karşımıza çıkar bu lezzet.
Şüphesiz ki yemeklerde kullanılan en lezzetli sos!
Efendim, karşınızda Hong Kong tarzı Fransız tostu var. Kızartılan yumurtalı ekmekler reçel, fıstık ezmesi, bol miktarda tereyağı ile servis edilir.
Erimiş parmesani mozzeralla, sarımsak ve domates sosu ile hazırlanan bir tavuk filetosu düşünün... Kokusu şimdiden burnumuza geldi bile!
Nohut, sarımsak, limon suyu ve tahinle yapılan mütevazi bir lezzet... Et yemeklerinin yanında kesinlikle denenmeli.
Çamur yengeçleri yaygın olarak kullanılır ve yarı kalın, tatlı ve tuzlu domates ve biber bazlı sosta kızartılır.
Akçaağaç şurubu ile pancake yediniz mi hiç? Eğer bu lezzeti tatmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz sevgili okur...
İngilizler bu yemeği en çok gazete kağıdına gazete kâğıdına sarılı olarak almayı sever. Bu yemeğin tüm halkın yemek kültürüne girmesini sağlayan ise kentin işçi sınıfı olmuştur. Londra'da onlarca fish and chips dükkanlarından görebilirsiniz.
Maymunbalığı karaciğeri ile yapılan bir Japon yemeğidir. Karaciğer önce tuzla ovulur, daha sonra iyice durulanır. Daha sonra damarları alınır ve karaciğer bir silindir haline getirilir ve buharda pişirilir. Ankimo genellikle momiji-oroshi, ince dilimlenmiş yeşil soğan ve ponzu sosu ile servis edilir.
İtalya'nın Parma bölgesinde yapılan, kurutulmuş bir domuz etidir. Makarna, salatalar ve sıcak yemeklerde kullanılabilir.
Vietnam'ın geleneksel böreğidir. Pirinç rulosuna deniz ürünlerinin sarılmasıyla hazırlanır. Domuz eti ve sebzeyle de hazırlanabilir.
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