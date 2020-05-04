Dünyanın en iyi 30 yemeği

Sevgili yemekseverler, CNN Travel dünyanın en lezzetli 30 yiyeceği isimli bir listesi yayınladı. Listede farklı ülkelerin mutfaklarında pişen çeşitli yiyecekler yer aldı. Liste gerçekten inanılmaz lezzetli gözüküyor. Belki de bu yemekler, ileride seyahat planları yapmanıza bile yardımcı olabilir. Peki listede hangi ülkenin hangi yemekleri yer alıyor? İşte detaylar.

50. TEREYAĞLI PATLAMIŞ MISIR ABD

Amerika'da sıklıkla tüketilen tereyağlı patlamış mısır, film-dizi izlemek isteyenlerin en lezzetli eşlikçisi olabilir.

49. MASALA DOSA, HİNDİSTAN

Pirinç, mercimek, patates ve köri yapraklarıla yapılan bir kreptir. Hazırlanan krep turşu, domates sosu ve patates püresi ile servis edilir. Besleyici bir yemektir. Kahvaltı için tercih edilebilir.

48. PATATES CİPSİ İNGİLTERE

Patates cipsinin nerede ve ne zaman keşfedildiği tam olarak belli değil. Bir efsaneye göre 1853 yılında New York'ta icat edildiği söyleniyor. Bir diğer efsaneye göre ise bilinen en eski tarif, İngiliz William Kitchiner tarafından en çok satan 1817 yemek kitabında yer alıyor.

47. PAELLA İSPANYA

Meşhur bir İspanyol yemeğidir. İspanya mutfağının en tanınmış yemeğidir. Pirinç, istakoz, karides, midye ve mürekkep balığı ile hazırlanır. İçine çeşitli otlar, yağ ve tuz da eklenerek enfes bir aroma kazandırılır.