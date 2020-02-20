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Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli öğrencilerle buluştu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Genç Eğitimciler Topluluğu davetiyle 2015 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Dilek Livaneli, Prof.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Genç Eğitimciler Topluluğu davetiyle 2015 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Dilek Livaneli, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde söyleşi gerçekleştirdi.
Başarılı çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül alan Livaneli 2014 yılında Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer aldı. 2019 yılında da Avrupa’nın Uluslararası Lider Kadın Ödülüne layık görüldü. PAÜ Genç Eğitimciler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Sibel Duru ile birlikte akademisyenler ve öğretmen adayları katıldı.
Dilek Livaneli “Bir Dilek Yetmez” projesi ile gerçekleştirdiği çalışmalardan elde ettiği deneyimlerini, PAÜ’lü genç öğretmen adayları ile paylaştı. İlk görev yerinde okulun fiziksel anlamda yenilenip geliştirilmesi için “Okulum Gençleşiyor” projesi düzenlediğini, eğitim ve öğretim seferberliğinde hayata geçirdiği onlarca farklı proje ile nasıl Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olduğunu, fotoğraf ve videolarla desteklediği sunumu ile öğretmen adaylarına aktardı.

“Her çocuk öğrenir farklı zamanda ve farklı şekilde öğrenir”
Zor şartlar koşullar ne olursa olsun mesleğini severek yaptığını dile getiren öğretmen Livaneli, “Seçtiğiniz mesleğin değerini bilin. Etrafımızda gördüğümüz her şey eğitimin eseridir. Herkesin ilkel ve imkansız dediği bir ortamda bir ışık yakmak ve öğrencilerin kendilerini önemsemelerini, önemli hissetmelerini sağlamak bir öğretmenin yegane amacı olmalı. Ülkemizin işini iyi yapacak insana ve onu yetiştirecek öğretmene ihtiyacı var. Her çocuk öğrenir, belki farklı zamanda farklı şekillerde ama öğrenir. Bu süreçte bilinen öğretim tekniklerinden faydalanmanın yanı sıra kendi tekniklerinizi de geliştirmekten çekinmeyin. Bilgiye teknoloji ile ulaşabiliyoruz, sevgiye ise öğrencilerimizin kalbine dokunarak ulaşabiliriz” dedi.

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