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Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye geliyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışına 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye geliyor

Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) sezonun 18. ayak yarışı 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye gelecek. Büyük bir özveriyle hazırlanan Afyon Motor Sporları Merkezi, Dünya Motokros Şampiyonası ile görücüye çıkacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun en önemli organizasyonları arasında bulunan Dünya Motokros Şampiyonası'nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar, takımları adına mücadele verecek.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek 18. ayak yarışı öncesi genel klasmanda Red Bull KTM Fabrika'nın Hollandalı pilotu Jeffrey Herlings birinci sırada yer alıyor. MX2 yarışlarında ise yine Red Bull KTM Fabrika'dan İspanyol Jorge Prado ilk sırada bulunuyor.

Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da olacak

Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak şampiyona, 180 ülkede izleyicilere aktarılacak. Aralarında Eurosport, BEIN Sports, FOX Sport, CBS Sport gibi popüler spor kanallarının da canlı yayınladığı Dünya Motokros Şampiyonası, 1,4 milyar kişilik izleyici potansiyeline sahip.

Türkiye'nin 1 dakikalık tanıtımının dünyanın önemli televizyon kanallarında yayınlanacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak. Ayrıca yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de Afyonkarahisar'da misafir edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, organizasyonla aynı tarihlerde etkinlik alanında Afyon Motosiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Athena, Ceza ve Demir Demirkıran konserlerinin yanı sıra mini golf, tırmanma duvarı, zipline, sujeti-flyboard gösterisi, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk ATV eğitimi, sokak oyunları etkinlikleri, korku evi, motosiklet-araba sergisi, yerel el sanatları, çekme basket, Amerikan futbolu-rugby eğitimi ve dijital-simulatör yarış oyunları da organizasyona katılanlara unutulmayacak anlar yaşatacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar Türkiye Motosiklet Federasyonu

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