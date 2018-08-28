Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak şampiyona, 180 ülkede izleyicilere aktarılacak. Aralarında Eurosport, BEIN Sports, FOX Sport, CBS Sport gibi popüler spor kanallarının da canlı yayınladığı Dünya Motokros Şampiyonası, 1,4 milyar kişilik izleyici potansiyeline sahip.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek 18. ayak yarışı öncesi genel klasmanda Red Bull KTM Fabrika'nın Hollandalı pilotu Jeffrey Herlings birinci sırada yer alıyor. MX2 yarışlarında ise yine Red Bull KTM Fabrika'dan İspanyol Jorge Prado ilk sırada bulunuyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye gelecek. Büyük bir özveriyle hazırlanan Afyon Motor Sporları Merkezi, Dünya Motokros Şampiyonası ile görücüye çıkacak.

Türkiye'nin 1 dakikalık tanıtımının dünyanın önemli televizyon kanallarında yayınlanacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak. Ayrıca yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de Afyonkarahisar'da misafir edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, organizasyonla aynı tarihlerde etkinlik alanında Afyon Motosiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Athena, Ceza ve Demir Demirkıran konserlerinin yanı sıra mini golf, tırmanma duvarı, zipline, sujeti-flyboard gösterisi, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk ATV eğitimi, sokak oyunları etkinlikleri, korku evi, motosiklet-araba sergisi, yerel el sanatları, çekme basket, Amerikan futbolu-rugby eğitimi ve dijital-simulatör yarış oyunları da organizasyona katılanlara unutulmayacak anlar yaşatacak.

