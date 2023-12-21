YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti ama çıkan haberlerin ardından fiyatı 2 katına çıktı

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti ama çıkan haberlerin ardından fiyatı 2 katına çıktı

21.12.2023 10:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından ’Dünyanın en kötü 100 yemeği’ arasında gösterilen kara lahana çorbası ile ilgili haberlerin basında çıkmasının ardından kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, köylü kadınlar gelen aşırı talepleri fırsata çevirdi.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti ama çıkan haberlerin ardından fiyatı 2 katına çıktı

Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

TasteAtlas tarafından 2023 dünyanın en kötü 100 yemeği geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. Kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi’nde tepkiler arttı. Kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

"KARALAHANA GÜNDEM OLDU SATIŞLAR ARTTI"

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde kurulan pazarda kara lahana satan İslam Seyis, kara lahana çorbasının mutfakların vazgeçilmez lezzeti olduğunu vurgularak, "Bizim için daha iyi oldu. Karalahana gündem oldu satışlar arttı. Bunun lezzeti kime göre neye göre. Çorbası ve sarma bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir. Yoğun bir tepki oldu. Şuanda bağı 10 liradan satılıyor. Sarmalık, yemeklik her şeyi olur. Havalar soğuk olduğu zaman kara lahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca daha çok talep olmaya başladı. Satışlar arttı" ifadelerini kullandı.

20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği kara lahanaları pazara gelerek satan Asiye Bıyıklı, kara lahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi’nin yemeği kara lahana çorbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana çorbasına pazarda çalıştığımız için hasret kalıyoruz. Kara lahanayı çok alıyorlar" şeklinde konuştu.

"BU ARALAR SATIŞLARI GÜZEL"

Pazarcılık yapan Gülten Terzi de "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BAĞI ÖNCEDEN 5 LİRAYA GİDİYORDU AMA ŞİMDİLERDE 10 LİRADAN SATILMAYA BAŞLADI"

Nadire İleli ise kara lahananın dünyada en iyi yemek olduğunu kaydederek, "Sağlıklıdır. Kara lahanayı yememiş ayakta durabilir misin. Karadeniz’in lahanası meşhurdur. Bağı önceden 5 liraraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı. Talep artmaya başladı. Daha çok satılıyor. Pazarda en çok lahana aranıyor" diye konuştu.

Öte yandan Trabzon’un en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi’nde düzenlenen bir etkinlikte dağıtılan kara lahana çorbasını tadan Ruhşen Uçkun, "Kara lahana çorbası bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim vazgeçemeyeceğimiz bir yemek. Aspirin yerine geçiyor. Onların değerlendirme bizi bağlamaz. Bunun tadını bilmeyen o şekilde değerlendirebilirler" derken, Kahramanmaraş’dan Trabzon’a gezmeye gelen Kadir Çiçekci ise "Karalahana çorbası çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten vitamin deposu diyebilirim" şeklinde konuştu.
Hatice Şahin ise kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında gösterilmesine tepkili olduğunu belirterek "Ustası yapamadığı için bu şekilde sıralanmıştır. Benim yöresel yemekler üzerine sertifikam var. Kara lahanamızın birkaç çeşidi vardır. Ne şekil yaptılar bilmiyoruz ama lezzetli yapmamışlardır. Bu duruma tepkiliyiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Vatan Şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı"Vatan Şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandıİzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
Bilecik’te faaliyet gösteren sanayicilerin şehirle entegrasyonu sağlanacakBilecik’te faaliyet gösteren sanayicilerin şehirle entegrasyonu sağlanacak
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Aralık Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:35
Öğle
12:24
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:29

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Perşembe

Cansu eczanesi
Ortahisar
İlknur eczanesi
Ortahisar
Gençer eczanesi
Akcaabat
Sağlik eczanesi
Arakli
Çaykara eczanesi
Caykara
Merkez eczanesi
Macka
Çamlica eczanesi
Surmene
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.