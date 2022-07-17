Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski aldatıldı

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski verdiği iddialı pozlarıyla adından söz ettiren bir isim... Kısa süre önce doğum yapan Emily, Sebastian Bear-McClard ile aşkını duyurduktan sadece iki hafta sonra evlenmişti. Ancak bu evlilik iddialara göre pek de yolunda gitmiyor.

Yaşayan en seksi kadınlar arasında gösterilen ünlü model Emily Ratajkowski'nin, eşi Sebastian Bear-McClard'dan boşanmayı planladığı öne sürüldü. Model, Bear-McClard tarafından aldatıldığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından bu kararı aldı.

"O BİR SERİ ALDATICI"

Adı verilmeyen kaynak, magazin sitesine yaptığı açıklamada "Evet, Bear-McClard aldattı. O bir seri aldatıcı. Bu iğrenç. O bir köpek" dedi.

İkili Şubat 2018'de evlenmişti. Ratajkowski, hamilelik haberini Ekim 2020'de Vogue'un dijital kapağında açıklamıştı. Çift geçen yılın martında Sylvester adlı bebeklerini kucaklarına almıştı.

Ratajkowski'nin, geçen hafta katıldığı partide alyansını çıkardığı görülünce çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentileri başlamıştı.



