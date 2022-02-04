“Dünyanın en üretken sperm donörüyüm” dedi! 66 yaşındaki emekli öğretmenin çocuk sayısı şaşırttı

İngiltere’de yaşayan 66 yaşındaki Clieve Jones, sosyal medya üzerindne kendisine ulaşan insanlara ücretsiz olarak spermlerini bağışlıyor. Şimdiye kadar 129 çocuğun babası olduğunu dile getiren Jones, hedefini ise 150 çocuk olarak belirledi. Facebook üzerinden kendisine ulaşan ailelerden yoğun bir talem gördüğünü söyleyen Jones, bağışçılığı bırakana kadar 150 çocuğun babası olma hedefine ulaşmak istediğini kaydetti.

“BELİRLENEN YASAL SINIRI AŞTIM”

Şu anda kendi spermlerinden 9 çocuğun dünyaya gelmek üzere olduğunu ifade eden Jones, Derbyshire Live'e verdiği röportajda sperm bankalarında donör olmak için belirlenen 45 üst yaş limitini aştığı için bunu gayri resmi kanallarla yapmaya devam ettiğini söyledi. Clive, sperminden yeni bir aile üyesi kazanan insanlara verdiği mutluluğu sevdiğini ve bunu bedavaya yaptığını dile getirdi.

Birkaç yıl daha bu bağışa devam etmeyi planladığını ifade eden Jones, “Şu anda 138 bebeğin babasıyım. 129 doğmuş bebek, dokuz da devam eden hamilelik ile muhtemelen dünyanın en üretken sperm donörü benim. Birkaç yıl daha devam edebilirim. Bir şekilde 150'ye ulaşacağım. Birçok klinik ve sperm tüccarı biliyorum ama onlar bağış yapmıyorlar, meni satıyorlar. Aldığım mesajları ve mutlu ettiğim bebekli annelerin fotoğraflarını görse insanların beni daha çok anlayacaklarını düşünüyorum. Bunun getirdiği mutluluğu hissedebiliyorum. Bir keresinde bir anneanne, torun sahibi olmasını sağladığım için bana mesaj atmıştı. Bunu ücretsiz yapıyorum, yalnızca bazen benzin parası alıyorum. Bundan para almak yasadışı ve bana doğru gelmiyor” diye konuştu.

“EŞİM İŞİMDEN MEMNUN DEĞİL”

1978 yılından bu yana evli olduğunu ancak yaptığı işten memnun olmayan eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığını söyleyen Jones, “Eşim ve benim 3 çocuğumuz var. Her şey, 9 yıl önce mayıs ayında başladı. Bazı insanlar için çocuk sahibi olmak benim için olduğu kadar çok önemli. Gazetede çocuk sahibi olamayan insanların durumunu okudum. Gazeteyi okurken, insanların Facebook'u bağış yapmak için nasıl kullandıklarını öğrendim. Yardım edebileceğimi düşündüm, bu yüzden sitelerden birinde bir yazı yayınladım.Kaç yaşında olduğumu göz önünde bulundurarak çok fazla bir talep beklemiyordum ama bir anda mesaj kutum yardım isteyen kişilerin talepleriyle doldu” dedi.



