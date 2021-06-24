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150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü

24.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan Murray Blackmore isimli gencin ailesi sosyal medyanın gündemine geldi. Çünkü Blackmore’ın ailesi sıradan ailelerden oldukça farklı. 27 anne ve 150 çocuktan oluşan aile TikTok’ta bir anda popülerleşti.

150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü

64 yaşındaki Winston Blackmore, dünyanın en garip ailelerinden bir tanesinin babası olarak sosyal medyada ünlendi. Murray Blackmore’ın TikTok’ta ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra dikkatleri çekti.

murray

Babasının 65. çocuğu olan Murray, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin çocuklarının isimlerini hatırlamak için geliştirdikleri sistemi anlattı. Murray paylaşımında, “Aynı sene doğan tüm çocukların isimleri aynı harfle başlıyor. Mesela benimle aynı yıl doğan tüm çocukların ismi M harfiyle başlıyor” dedi. Murray, aynı sene içinde kendisiyle birlikte 12 kardeşinin daha doğduğunu sözlerine ekledi.

Aile düzeninin farklılığını merak edenler için Murray durumun inançlarıyla ilgili olduğunu söyledi. Blackmore ailesi Mormon mezhebine bağlı ve 'İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin bir parçası olarak kendilerini tanımlıyor.

merlin

Ailenin bir diğer ferdi olan 19 yaşındali Merlin ise çocukluğunda ailesinin yaşma tarzından utandığı için durumu saklamaya çalıştığını ifade etti. Ailesi hakkında detaylar veren Merlin, kardeşler arasındaki yaş farkını anlattı. Merlin, “En büyük ve en küçük kardeş arasında tam 43 yaş farkı var! En büyük kardeşim benden 25 yaş büyük” ifadelerini kullandı.

Doğum günlerinde genellikle sadece öz kardeşler birbirlerine hediye alıyor. 27 anne arasında 3'ü kardeş olan iki grup, 4'ü kardeş olan dört grup anne yerini alıyor.

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tiktok Kanada
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