Mynet Trend

Dünyanın en uzun uçuşu başlıyor: Tam 19 saat!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Avustralya havayolu şirketi Qantas, bu yıl içinde 19 saatte tamamlanacak dünyanın en uzun direkt uçuşları için deneme seferlerine başlayacağını açıkladı.

Dünyanın en uzun uçuşu başlıyor: Tam 19 saat!

Sydney-Londra ve Sydney-New York arasında 40'ar kişiyle yapılacak testlerde, uzun yolculuğa dayanıp dayanamayacaklarını belirlemek için yolcular ve mürettebatın sağlık değerleri ölçülecek.

Deneme seferlerinin tamamlanmasından sonra uçuşların 2022'de başlaması planlanıyor.

'HAVACILIKTA SON CEPHE'

Qantas CEO'su Alan Joyce, Avustralya'nın doğu kıyılarından ABD ve İngiltere'ye yapılacak uçuşlar için "havacılıktaki son cephe" dedi.

14, 800 menzili olan Boeing 787-9 uçaklarıyla gerçekleştirilecek üç deneme seferi Qantas personeliyle yapılacak.

Yolcular ve personelin sağlık değerleri giyilebilir teknoloji cihazlarıyla ölçülecek.

Testlerde uyku düzeni, yiyecek-içecek tüketimi, uçuşun sağlığa ve vücut saatine etkileri değerlendirilecek.

Testlerin sonuçlarına bağlı olarak uçuşlara başlanıp başlanmayacağına bu yıl içinde karar verilecek.

'ULTRA UZUN MESAFE YARIŞI'

Son yıllarda havayolu şirketleri arasındaki "ultra uzun mesafe uçuş yarışı" hızlandı. Giderek daha fazla sayıda havayolu şirketi aktarmasız uzun uçuşlara başladı.

Halihazırda dünyanın en uzun seferleri Singapur Havayolları tarafından Singapur-New York arasında yapılıyor.

15,344 kilometre süren en uzun ticari sefer, rüzgar hızı ve hava koşullarına bağlı olarak 18 saat 25 dakikaya kadar çıkıyor. Seferlere geçen yıl başlandı.

Katar Havayolları'nın Auckland ve Doha arasındaki direkt uçuşları 17 saat 40 dakika, Qantas'ın Perth-Londra seferleri ise 17 saat 20 dakika sürüyor.

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçtiSıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti
Mesai saatlerinin yarısında yeri ve zamanı çalışanlar seçecek!Mesai saatlerinin yarısında yeri ve zamanı çalışanlar seçecek!
65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
QANTAS uçak EN UZUN UÇUŞ

En Çok Okunan Trend Haberler

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

Yıllarca kendilerini taciz eden babalarını öldürdüler!

Yıllarca kendilerini taciz eden babalarını öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selfieler insanları “Yalnız ve Ezik” gösteriyor!

Selfieler insanları “Yalnız ve Ezik” gösteriyor!

Yeni karar: Çalışanlar mesai saatlerinin yarısında yeri ve zamanı kendileri seçecek!

Mesai saatlerinin yarısında yeri ve zamanı çalışanlar seçecek!

65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor

65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor

Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor

Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

Çok sayıda kedi sahiplenmek 'kedili deli kadın' olduğunuz anlamına gelmiyor

Belki de 'kedili deli kadın' değilsinizdir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.